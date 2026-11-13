Šį testą išsprendė vienetai: ar sugebėsite aplenkti „Tautos bukiausią“ ir atsakyti į 8 iš 10 klausimų?

O kaip Jums sektųsi spręsti užduotis, kurias gauna „Tautos bukiausio“ dalyviai?
Išbandykite savo jėgas teste – šį kartą klausimai bus susiję su žymiausiais Lietuvos ir pasaulio meno kūriniais bei istoriniais momentais, kurie pop kultūroje paliko ryškų įspaudą. Ar pavyks teisingai atsakyti bent į 8 iš 10 klausimų?
Daugiau tv3.lt testų
Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!
Galite išspręsti ir daugiau testų iš laidos „Tautos bukiausias“.
Pabandykite išspręsti ir naujausią testą apie Lietuvoje žydinčius augalus, testą apie Lietuvos paukščius arba testą apie gamtos reiškinius. O čia – bendrųjų geografijos žinių testą, testą apie Baltijos jūrą, testą apie audras.
Be to, besidomintiems automobiliais bus įdomu išspręsti auto testą. Naujas auto testas pasirodo kiekvieną sekmadienį.
Ir galbūt patiktų paspėlioti ketvirtadienio teste apie garsius žmones arba muzikos instrumentus, šokius, garsius filmus?
Taip pat pabandykite išspręsti testą apie populiarias dainas, Lietuvos kalvas ir piliakalnius, žinomas Lietuvos vietas arba Lietuvos ežerus.
Visi savaitės tv3.lt dienos testai – vienoje vietoje
Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:
Ketvirtadienio testas, trečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas.
Taip pat siūlome kiekvieną dieną išmėginti naują kryžiažodį!
Laidą „Tautos bukiausias“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 19:30 val. per TV3 ir tv3.lt!
Testą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.