Mantas Katleris – apie šio vakaro „Tautos bukiausio“ finalą: „Silpnų dalyvių čia tikrai nėra“

Pirmojoje projekto laidoje išvydome visus 12 dalyvių, tarp kurių – verslininkės bei turinio kūrėjos Oksana Pikul ir Simona Lipnė, buvusi europarlamentarė Aušra Maldeikienė ir jos marčia Agnė Turskienė, verslininkas Žilvinas Grigaitis, vienas tituluočiausių Lietuvos plaukikų Danas Rapšys, aktoriai Vytautas Rumšas jaunesnysis, Ineta Stasiulytė, Vytautas Kaniušionis, dainininkas Gabrielius Vagelis, reperis Vytautas Medineckas-Ironvytas bei viena iš aerobikos pradininkių Lietuvoje Joana Bartaškienė.
Dalyvių gretos nuolatos mažėjo, kol galiausiai liko tik trys: Ž. Grigaitis, J. Bartaškienė ir O. Pikul. Šiandien jų laukia jau paskutinės pamokos, po kurių galiausiai sužinosime ir projekto nugalėtoją. Kas juo taps?
Ir nors liūdna dėl paskutinių pamokų bus ir mokytojams, jie nepraras savo šmaikštumo. Mantas Bartuševičius dalyvių klaus, ar jie jaučiasi verti būti finale, o Mantas Katleris džiaugsis, kad silpnų dalyvių finale tikrai nėra…
Jau šį vakarą mokinių lauks paskutinė loginė užduotis, paskutinės užduotys klasėje, fizinė užduotis ir kontrolinis.
„Čia būta visko. Ir juoko iki ašarų, ir įtūžio bei pykčio, bet, gink Dieve, ne ant kitų, o ant savęs. Kaip galėjau neatsakyti į vieną ar kitą klausimą?!“ – sakys Oksana.
Tiesa, vėliau ji pridės, kad mielai atsiimtų „Tautos bukiausio“ apdovanojimą!
„Juk pirma vieta – tai ne antra. Mūsų vienareikšmiškai lyderei Joanai norėčiau padovanoti pirmąją vietą, bet ir pati kovosiu dėl jos, todėl jai atiduočiau antrąją. O Žilvinas savo gudrumu išvis turėjo iškristi gal net pirmas. Matomai, tiesiog norėjo pabūti prie gudriausiųjų“, – sakys ji.
Anot Oksanos teigimu, pasiekti finalą – jau yra laimėjimas: „Mūsų trijulė juokėsi sakydama, kad mieli buvę dalyviai tegul nepyksta – visas geriausias televizijos laikas ir eteris dabar yra mūsų (juokiasi)“.
Ž. Grigaičiui projektas sudegino tikrai daug nervų, tačiau šį sekmadienį žinomas vyras pasirodys klasėje visai kitokios nuotaikos.
„Ši statulėlė – visai elegantiška, todėl jau esu jai nusimatęs vietą prie kitų savo diplomų“, – juoksis jis.
Tačiau geriausia nuotaika, kaip įprasta, spinduliuos J. Bartaškienė. „Tikrai labai puikus projektas. Tik iš pradžių bjaurus pavadinimas“, – juoksis ji.
Tikriausiai nė nereikia sakyti, kad šį vakarą išvysime ir ne vieną J. Bartaškienės šokį!
Tačiau nors ir kupini didžiausių sentimentų, trys dalyviai spės pasimėgauti ir paskutinėmis užduotimis. Ką tokio su aukštakulniais turės daryti Oksana, kad vėliau pripažins, kad tai buvo neįkainojama patirtis?
Kaip įprasta, užduočių metu netrūks ir juoko. Į klausimą, kas įkvepia menininkus, Oksana rėš „išgerti“, o J. Bartaškienę papiktins klausimas apie burtininką „Harį Poterį“.
„Aš nesidomiu tokiais filmais! Tik žinau, kad kiti dėl to ėjo iš proto. O kam man reikia vaikiškų filmų? Aš turiu savo“, – kaip niekad griežtai sakys ji.
Ypatinga bus ir fizinė užduotis, kurią kitaip nei įprastai, šįkart finalistai atliks ne komandoje, o po vieną. Ž. Grigaitis sakys, kad jam vienam būti patinka, nes tuomet yra atsakingas tik už save.
Tuo tarpu Oksanai ši užduotis bus ypač nemaloni, kadangi ji prisipažins bijanti aukščio. „Šitas dalykas man nebuvo vienodai. Man reikia atsigauti“, – po užduoties sakys ji.
„Tautos bukiausias“ finalas – sekmadienį, 19.30 val. Per TV3!
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