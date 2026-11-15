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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Oksana Pikul visai neseniai suprato turinti 1 baimę: „Bloga žinia tau“

Tautos bukiausias – šiandien 19:30 per TV3!
2026-11-15 10:15 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-15 10:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau šį sekmadienį Lietuva sužinos, kuri garsenybė užsitarnaus „Tautos bukiausio“ titulą. Dėl jo varžosi trys Lietuvos žvaigždės – Joana Bartaškienė, Žilvinas Grigaitis ir Oksana Pikul. O būtent pastaroji paskutinėje laidoje atskleis, kad visai neseniai sužinojo turinti vieną baimę.

Jau šį sekmadienį Lietuva sužinos, kuri garsenybė užsitarnaus „Tautos bukiausio“ titulą. Dėl jo varžosi trys Lietuvos žvaigždės – Joana Bartaškienė, Žilvinas Grigaitis ir Oksana Pikul. O būtent pastaroji paskutinėje laidoje atskleis, kad visai neseniai sužinojo turinti vieną baimę.

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Projekto „Tautos bukiausias“ finalą žiūrėkite sekmadienį 19:30 per TV3 arba naujienų portale tv3.lt!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oksana Pikul bijo aukščio

Projekto finale dalyviams teks įveikti fizinę užduotį. Šį kartą į klausimus teks atsakinėti kylant į aukštį. Tai išgirdusi Oksana neslėpė diskomforto.

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„Žiauriai blogai, aš aukščio bijau. Čia visai ne mano rungtis“, – sakys O. Pikul.

O apie aukščio baimę, pasirodo, Oksana sužinojo visai neseniai.

„Aš nežinojau, bet pajutau ne per seniausiai. Pajutau, kad susisuka galva“, – atskleis O. Pikul.

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Tai išgirdę vedėjai patikino, kad Oksanai ši užduotis tikrai nepatiks.

„Bloga žinia tau. Tu būsi Oksana aukštybėse“, – per dantį traukė mokytojai Mantas Bartuševičius ir Mantas Katleris.

Tiesa, M. Bartuševičius spėjo ir pajuokauti, kad po šios užduoties draugams galės girtis dėl vieno:

„Galėsiu draugams girtis, kad aš pakabinau Oksaną“, – juokavo M. Bartuševičius.

Kaip seksis Oksanai įgyvendinti užduotį ir kas gaus „Tautos bukiausio“ titulą sužinokite jau šį sekmadienį 19:30 per TV3!

TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA ČIA:

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