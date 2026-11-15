Oksana Pikul visai neseniai suprato turinti 1 baimę: „Bloga žinia tau“

Projekto „Tautos bukiausias“ finalą žiūrėkite sekmadienį 19:30 per TV3 arba naujienų portale tv3.lt!
Oksana Pikul bijo aukščio
Projekto finale dalyviams teks įveikti fizinę užduotį. Šį kartą į klausimus teks atsakinėti kylant į aukštį. Tai išgirdusi Oksana neslėpė diskomforto.
„Žiauriai blogai, aš aukščio bijau. Čia visai ne mano rungtis“, – sakys O. Pikul.
O apie aukščio baimę, pasirodo, Oksana sužinojo visai neseniai.
„Aš nežinojau, bet pajutau ne per seniausiai. Pajutau, kad susisuka galva“, – atskleis O. Pikul.
Tai išgirdę vedėjai patikino, kad Oksanai ši užduotis tikrai nepatiks.
„Bloga žinia tau. Tu būsi Oksana aukštybėse“, – per dantį traukė mokytojai Mantas Bartuševičius ir Mantas Katleris.
Tiesa, M. Bartuševičius spėjo ir pajuokauti, kad po šios užduoties draugams galės girtis dėl vieno:
„Galėsiu draugams girtis, kad aš pakabinau Oksaną“, – juokavo M. Bartuševičius.
Kaip seksis Oksanai įgyvendinti užduotį ir kas gaus „Tautos bukiausio“ titulą sužinokite jau šį sekmadienį 19:30 per TV3!
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