Socialinių tinklų žvaigždė Goda atskleidė tiesą: „Man pavydi panos, kurios nepasitiki savimi“

Goda prisipažino, kad žinomumas atnešė ne tik sėkmę, bet ir išbandymus, su kuriais teko susidurti.
Pravardė, kuri prilipo nuo vaikystės
Kalbėdama apie savo sceninį vardą, Goda juokiasi – problema ją lydi dar nuo vaikystės.
„Visi visada sugalvoja kokį bajerį su problema. Vaikystėje su geriausia drauge pasiskirstėm vaidmenis: aš buvau Goda Problema, o ji – Goda Sprendimas. Turėjau dar pravardę Stefutę, nes mano antras vardas – Stefanija“, – prisimena ji.
Goda atvirauja, kad dėmesio troško nuo pat pradžių.
„Aš siekiau žinomumo, bet ne visai sąmoningai. Man reikėdavo, kad visi žinotų, kas aš. Viskas prasidėjo nuo „TikTok“, bet žinojau, kad ilgai ten būti nenoriu – norėjosi kažkur išeiti. Ir natūraliai taip ir nutiko“, – sako ji.
Nuo komikų kompanijos – prie moterų pokalbių
Ilgą laiką Goda dalyvavo tik su vyrais vedamuose podkastuose.
„Pradžioje kūriau juokingą turinį, įsisukau tarp humoristų ir komikų. Visada eidavau į podcastus su vyrais. Šį kartą pirmąsyk filmuojuosi su moterimis. Man pačios įdomiausios yra komikų reklamos – smagiau žiūrėti, kur tiesiog juokiesi.“
Ji sako esanti „sena siela“, bet kartu – norinti skleisti pozityvumą.
„Aš esu senesnė siela, negu atrodau. Kameros duoda savo, bet kai šnekuosi su draugais, esu daug ramesnė. Vis tiek norisi paduoti žaismingumo, noriu suteikti džiaugsmą.“
Sveikata – riba, kuri sustabdo
Goda neslepia, kad teko patirti rimtą sveikatos išgąstį.
„Neseniai įsirengiau namus – nieko nesupratau, neturiu vyro, atsisakiau tėčio pagalbos. Bet svarbiausia, kad neturiu problemų, kol nėra bėdų su sveikata. Esu patyrusi fake alarmų. Kartą buvo iškilę limfmazgiai, medikai sakė, kad čia bus kraujo vėžys. Laukiau operacijos, ir man buvo baisu – galvojau, ar aš dar pajėgsiu. Išoperavo, ištikrino ir pasakė, kad viskas gerai. Bet tos savaitės laukimo viską pakeitė – supratau, kad svarbiausia yra sveikata.“
Poilsis – vienumoje
Nors save vadina ekstraverte, Goda pripažįsta, kad kartais privalo pabūti viena.
„Šitam versle būna labai daug down momentų – išsenki, išsekini organizmą. Aš esu ekstravertė, visą energiją atiduodu žmonėms. Grįžtu ir tada man reikia ją atstatyti. Man padeda filmai, buvimas viena – tiesiog pasikraunu ramybėje.“
Kūrėja neslepia, kad jos požiūris į santykius keitėsi.
„Aš jau baigiau tą etapą, kai reikėjo rokenrolo. Dabar noriu rimtesnio, ramesnio žmogaus – gal net verslininko, kuris duotų sprigtą, pasakytų: „baik nesąmones“. Anksčiau rinkausi chaotiškus, įsibarščiusius, bet dabar noriu tokio, kuris būtų rimtesnis už mane. Ir jau dabar žiūriu: koks tėvas jis būtų mano vaikui“, – atvirauja Goda.
Finansinis savarankiškumas: du butai be paskolų
„Jau turiu nusipirkusi du butus. Mano mama nekilnojamojo turto agentė, todėl nuo pat vaikystės norėjau turėti nekilnojamo turto. Pirmą sodą įsigijau dar labai jauna. Jokių paskolų neėmiau – viską susitaupiau pati. Man svarbu pasirūpinti savimi. Ar kitas žmogus turi kažką, ar neturi – man niekada nebuvo svarbu.“
Ji taip pat priduria, kad nėra pilno kraujo lietuvė.
„Mano mama yra lietuvė, o tėtis – pusiau žydas. Jei būčiau 18-os nusprendusi gyventi Izraelyje, niekas nebūtų uždraudęs. Valdymą paveldėjau iš mamos, nes tėtis yra labai ramus, nevaldingas. Tobulas balansas – mama sustabdo, o tėtis viską leidžia.“
Naujoji karta: drąsesnė, bet kartais negerbianti kitų
Pasak Godos, jaunimas šiandien daug drąsesnis.
„Mes, vyresni, esam šūstresni, nes galime atsakyti į klausimus iš patirties. Dabar jaunimas viską tikrina „ChatGPT“ ir sako – tu man čia nepaaiškinsi. Jie daug drąsesni, bet iš tos drąsos kartais išauga kitų žmonių negerbimas.“
Norėdama atsitraukti nuo ekranų ir „dopamino pertekliaus“, Goda išvyko į trijų dienų tylos stovyklą.
„Įsivaizduokit mane – tris dienas tylėti! Negalėjai net akių kontakto turėti. Pradėjau rašyti dienoraštį, ir iš to išplaukė pokalbis su „maža Goda“. Rašiau jai, ji man atsakydavo lyg iš vidaus. Tada supratau, kad būtent tas vaikiškas džiaugsmas reguliuoja, ar tu jauti laimę, ar ne. Jei tas vidinis vaikas tau jo neduoda, gali būti geriausi dalykai gyvenime – bet nesidžiaugsi“, – pasakoja Goda.
Socialiniai tinklai: atsakomybė prieš auditoriją
Goda pripažįsta, kad šiandien itin atsakingai renkasi, ką dalintis su sekėjais.
„Prisifolovinsi žmonių, kurių iš tikrųjų nemėgsti, ir jų požiūris pamažu tampa normalus. Kasdien bendraudamas su manim irgi perimtum dalį mano CV. Dėl to labai svarbu, ką seki.
Aš pati jaučiu atsakomybę, nes mane seka daug žmonių. Anksčiau galėdavau ką nors pasakyti kaip su draugeliu. Dabar mažiau keikiuosi, nesityčioju, neskleidžiu negatyvo. Yra dalykų, kurių niekada nerodau – antros pusės ar mamos.“
Kodėl merginos jos nemėgsta?
„Kažkada stebėjau vieną žinomą merginą. Graži, protinga, bet mane nervino. Tada supratau – ji turėjo tai, ko aš neturiu.
Lygiai taip pat pastebėjau, kad aš labai nepatinku merginoms, kurios nepasitiki savimi. Jos gali būti protingos, gražios, bet tas nepasitikėjimas verčia jas manęs nekęsti. Jos manyje mato pasitikėjimą savimi – o jo nepaslėpsi. Bet tai yra apie jas, ne apie mane.
Kiti galvoja: „Aš protingesnis už ją, gražesnis, kodėl man nesiseka, o jai pasisekė?“ Ir tada manęs nemėgsta. Bet tai irgi ne apie mane – tai apie tave. Tu manęs nemėgsti, nes pats turi problemų su tuo dalyku“, – pridurė Goda.
Visą laidą žiūrėkite čia:
