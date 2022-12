Skelbiami nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo“ dalyviai

Nors 2022 m. didžiojoje „Eurovizijoje“ nugalėjo Ukrainos atstovai, dėl šalyje vykstančio karo konkursas vyks Jungtinėje Karalystėje, Liverpulyje.

Šiais metais norą dalyvauti konkurse išreiškė ir paraiškas pateikė virš 60 dalyvių.

Komisija jas vertino dviem etapais: pirmiausia nustatydama, ar pateiktos paraiškos atitinka taisyklių reikalavimus ir tik po to vertindama dainą.

Iš viso „Pabandom iš naujo“ atrankose pasirodys 30 atlikėjų ir grupių, bus parodytos penkios laidos – dvi atrankinės laidos, du pusfinaliai ir finalas.

„Eurovizijos“ nacionalinėje atrankoje „Pabandom iš naujo“ dalyvaujančių atlikėjų / grupių sąrašas:

1. Agnė – „New Start“

2. Aistė Pilvelytė – „We Are Not Running“

3. Alen Chicco – „Do You“

4. „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ – „Sėdi ir važiuoji“

5. Baiba – „When the Lights Go Out“

6. Beatrich – „Like a Movie“

7. Donata – „Dreamer“

8. Gabrielius Vagelis – „Šauksmas“

9. Gebrasy – „Saw Your Ghost“

10. „Il senso“ – „Sparnai“

11. I. T. – „Žinau, tai tu“

12. Joseph June – „Vacuum“

13. Justa Rubežiūtė – „When I'll Find“

14. Justė Kraujelytė – „ESC Need More Fun“

15. „Justin 3“ feat. Dj AugustYno – „Not Giving Up“

16. Lina Štalytė – „My Body“

17. Luknė – „Paradise“

18. Mario Junes – „Do What You Do“

19. Matt Len – „Midnight Train“

20. Melona – „Song Of Whispers“

21. Monika Linkytė – „Stay“

22. MoonBee – „Rumor“

23. „Multiks“ – „London“

24. NOY – „Destiny's Child“

25. Paulina Paukštaitytė – „Let Me Think About Me“

26. Petunija – „Love of my life“

27. Rūta Mur – „So Low“

28. Viktorija Faith – „If You Ever Miss Me“

29. Voldemars Petersons – „Things“

30. W.I – „You Can Not“