  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Eurovizija

Skelbiami Lietuvos „Eurovizijos“ atrankos dalyviai: tarp jų – gerai žinomi veidai

2025-11-25 15:16
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 15:16

Pristatomi nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „EUROVIZIJA.LT“ dalyviai. Artėjančiame sezone dėl teisės atstovauti Lietuvai tarptautiniame „Eurovizijos“ dainų konkurse varžysis 40 kūrinių – tiek gerai pažįstamų atlikėjų, tiek naujų vardų.

Katarsis (nuotr. E. Blažys)

6

Iš gautų paraiškų į televizijos eterį ir didžiąją „Eurovizijos“ sceną pretenduoja patekti tik stipriausi kūriniai, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sugrįžta ir Aistė Pilvelytė

Visos 40 dainų skambės per kelias savaites vyksiančiuose nacionalinės atrankos pusfinaliuose. Žiūrovų ir komisijos balsai kartu lems, kurios dainos pateks į didįjį „EUROVIZIJA.LT“ finalą.

Didysis „EUROVIZIJA.LT“ finalas žiūrovų lauks 2026 m. vasario 27 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje – renginį bus galima stebėti ir gyvai arenoje. Daugiau informacijos čia.

DALYVIŲ SĄRAŠAS:

  • Agata Ray „Gravity lies“
  • Agnė Buškevičiūtė „Unbound“
  • Aika „Raga“
  • Aistė Pilvelytė „Tarp žvaigždžių tylos“
  • Akire „Šiluma“
  • Atikin „Deganti žemelė“
  • Aurimas Papečkys „Tu mano“
  • „Black Biceps“ „Let me cook“
  • Dagna „Sau meluojam“
  • Elizabeth Olshey „Between“
  • Emi Acidic „u broke me“
  • Freya Alley „No Kiss Goodbye“
  • Grete „Parade“
  • „Hansanova“ „Lumina"
  • „Il Senso“ „Brave Enough“
  • Jokūbas Jankauskas „Shine“
  • Jonas Vilimas „Unshakable“
  • Juozas Martin „Atmerk akis”
  • Justė Osh „Gaisras“
  • Ledi Ais „Mes siekiam žvaigždžių“
  • Lion Ceccah „Sólo quiero más“
  • Lokytė „Vilko akių“
  • Lolita Zero „Salve im meum mundum“
  • Matas Ligeika „Svetimi“
  • Melanija „The Offering
  • Mėnulio Fazė“ „Dabar ir čia“
  • „More“ „Taip lengvai“
  • Noy „Stand up“
  • Nøra Blu „Hold My Own“
  • Patricija Luščynska „Worth it“
  • Paulè „Sako”
  • Rug!le „Ikona Žemaitė“
  • Selene Ice „Nessuno“
  • „SHWR“ „Contact“
  • Siga „Noriu Jo“
  • „The Ditties“ „Mambo“
  • Theya LeRoy „Oblivion“
  • Thomas G „One Night Lover“
  • Valdas Lacko „Pabandom“
  • Vilnius Voices“ „Grįšim“

 

