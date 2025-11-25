Skelbiami Lietuvos „Eurovizijos“ atrankos dalyviai: tarp jų – gerai žinomi veidai

Iš gautų paraiškų į televizijos eterį ir didžiąją „Eurovizijos“ sceną pretenduoja patekti tik stipriausi kūriniai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Sugrįžta ir Aistė Pilvelytė
Visos 40 dainų skambės per kelias savaites vyksiančiuose nacionalinės atrankos pusfinaliuose. Žiūrovų ir komisijos balsai kartu lems, kurios dainos pateks į didįjį „EUROVIZIJA.LT“ finalą.
Didysis „EUROVIZIJA.LT“ finalas žiūrovų lauks 2026 m. vasario 27 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje – renginį bus galima stebėti ir gyvai arenoje. Daugiau informacijos čia.
DALYVIŲ SĄRAŠAS:
- Agata Ray „Gravity lies“
- Agnė Buškevičiūtė „Unbound“
- Aika „Raga“
- Aistė Pilvelytė „Tarp žvaigždžių tylos“
- Akire „Šiluma“
- Atikin „Deganti žemelė“
- Aurimas Papečkys „Tu mano“
- „Black Biceps“ „Let me cook“
- Dagna „Sau meluojam“
- Elizabeth Olshey „Between“
- Emi Acidic „u broke me“
- Freya Alley „No Kiss Goodbye“
- Grete „Parade“
- „Hansanova“ „Lumina"
- „Il Senso“ „Brave Enough“
- Jokūbas Jankauskas „Shine“
- Jonas Vilimas „Unshakable“
- Juozas Martin „Atmerk akis”
- Justė Osh „Gaisras“
- Ledi Ais „Mes siekiam žvaigždžių“
- Lion Ceccah „Sólo quiero más“
- Lokytė „Vilko akių“
- Lolita Zero „Salve im meum mundum“
- Matas Ligeika „Svetimi“
- Melanija „The Offering
- „Mėnulio Fazė“ „Dabar ir čia“
- „More“ „Taip lengvai“
- Noy „Stand up“
- Nøra Blu „Hold My Own“
- Patricija Luščynska „Worth it“
- Paulè „Sako”
- Rug!le „Ikona Žemaitė“
- Selene Ice „Nessuno“
- „SHWR“ „Contact“
- Siga „Noriu Jo“
- „The Ditties“ „Mambo“
- Theya LeRoy „Oblivion“
- Thomas G „One Night Lover“
- Valdas Lacko „Pabandom“
- „Vilnius Voices“ „Grįšim“
