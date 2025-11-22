 
TV3 naujienos > Žmonės

Įžūlus rusų gestas – nukopijavo hitu tapusį „Eurovizijos“ kūrinį: atlikėjų reakcija pritrenkianti

2025-11-22 11:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-22 11:10

Šiais metais su hitu „Baller“ „Eurovizijos“ sceną sudrebinę  vokiečių atlikėjai Abor&Tynna atsidūrė nemalonioje situacijoje. Jų kūrinio sėkmę ir unikalią melodiją, regis, nutarė pasisavinti Rusijos atlikėjai, pristatę beveik identiškai skambančią dainą.

Abor&Tynna (nuotr. SCANPIX)

Šiais metais su hitu „Baller“ „Eurovizijos“ sceną sudrebinę  vokiečių atlikėjai Abor&Tynna atsidūrė nemalonioje situacijoje. Jų kūrinio sėkmę ir unikalią melodiją, regis, nutarė pasisavinti Rusijos atlikėjai, pristatę beveik identiškai skambančią dainą.

0

Vokietijai atstovavę brolis ir sesuo Abor&Tynna paviešino šį įžūlų kopijavimą „TikTok“ platformoje, o socialinėje erdvėje kilo tikra audra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pajuokė socialiniuose tinkluose

Pasidalindami vaizdo įrašu, kurio fone skamba jų dainos plagiatas, Abor&Tynna juokavo: 

Rusija: „Ar galiu nusirašyti tavo namų darbus?“

Vokietija: „Taip, bet nepadaryk to labai akivaizdžiai“

Rusija:

@aborundtynna FOR ANYONE NOT CLEAR: they just copied our song without permission @Егор Шкред #baller #esc #fake #aborundtynna ♬ оригинальный звук - Егор Шкред

Po originaliuoju įrašu pasipylė tūkstančiai pasipiktinusių ir ironiškų komentarų, atvirai kritikuojančių ne tik rusiško kūrinio autorių įžūlumą, bet ir bendrą Rusijos elgesio modelį.

„Ar tai legalu?“ – komentarų skiltyje klausė žmogus.

„Rusija neturi nieko savo“, – teigė kita mergina.

„Jie net nepabandė to nuslėpti“, – komentavo vyras.

„Man gėda už savo šalį, atsiprašau“, – nusivylusi rašė mergina.

„Nesu nustebusi, juk tai Rusija“, – teigė dar viena mergina.

Turinio kūrėjas

Kūrinio kopiją socialiniame tinkle „TikTok“ pasidalijo turinio kūrėjas Jegoras, kuris „Youtube“ platformoje turi net 12,5 mln. sekėjų.

Visgi, po vaizdo įrašu – palaikymo mažai.

@egorik_shkred Новый звук с @retroyse ♬ оригинальный звук - Егор Шкред

Žmonės, supratę, kad tai tėra „Baller“ kūrinio kopija, ilgai netruko tą paskelbti komentaruose:

„Ar čia „Eurovizijos“ kūrinys „Baller“? – klausė vyras.

„Tai – „Baller“ koveris?“ – sureagavo kitas.

„Šį kūrinį sukūrė šios ikonos“, – pridėdama Vokietijos „Eurovizijos“ atstovų nuotrauką rašė moteris.

„Vienaip ar kitaip, „Baller“ 1000 kartų geresnis kūrinys nei šis“, – teigė dar vienas komentatorius.

Originalią dainos versiją galite išgirsti čia:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

