Įžūlus rusų gestas – nukopijavo hitu tapusį „Eurovizijos“ kūrinį: atlikėjų reakcija pritrenkianti

Vokietijai atstovavę brolis ir sesuo Abor&Tynna paviešino šį įžūlų kopijavimą „TikTok“ platformoje, o socialinėje erdvėje kilo tikra audra.
Pajuokė socialiniuose tinkluose
Pasidalindami vaizdo įrašu, kurio fone skamba jų dainos plagiatas, Abor&Tynna juokavo:
Rusija: „Ar galiu nusirašyti tavo namų darbus?“
Vokietija: „Taip, bet nepadaryk to labai akivaizdžiai“
Rusija:
@aborundtynna FOR ANYONE NOT CLEAR: they just copied our song without permission @Егор Шкред #baller #esc #fake #aborundtynna ♬ оригинальный звук - Егор Шкред
Po originaliuoju įrašu pasipylė tūkstančiai pasipiktinusių ir ironiškų komentarų, atvirai kritikuojančių ne tik rusiško kūrinio autorių įžūlumą, bet ir bendrą Rusijos elgesio modelį.
„Ar tai legalu?“ – komentarų skiltyje klausė žmogus.
„Rusija neturi nieko savo“, – teigė kita mergina.
„Jie net nepabandė to nuslėpti“, – komentavo vyras.
„Man gėda už savo šalį, atsiprašau“, – nusivylusi rašė mergina.
„Nesu nustebusi, juk tai Rusija“, – teigė dar viena mergina.
Turinio kūrėjas
Kūrinio kopiją socialiniame tinkle „TikTok“ pasidalijo turinio kūrėjas Jegoras, kuris „Youtube“ platformoje turi net 12,5 mln. sekėjų.
Visgi, po vaizdo įrašu – palaikymo mažai.
@egorik_shkred Новый звук с @retroyse ♬ оригинальный звук - Егор Шкред
Žmonės, supratę, kad tai tėra „Baller“ kūrinio kopija, ilgai netruko tą paskelbti komentaruose:
„Ar čia „Eurovizijos“ kūrinys „Baller“? – klausė vyras.
„Tai – „Baller“ koveris?“ – sureagavo kitas.
„Šį kūrinį sukūrė šios ikonos“, – pridėdama Vokietijos „Eurovizijos“ atstovų nuotrauką rašė moteris.
„Vienaip ar kitaip, „Baller“ 1000 kartų geresnis kūrinys nei šis“, – teigė dar vienas komentatorius.
Originalią dainos versiją galite išgirsti čia:
