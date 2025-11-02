Simonas Storpirštis atskleidė, kodėl su šeima ryžosi pokyčiams: troško 1 dalyko

Kaip TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Pasidaryk pats“ pasakojo S. Storpirštis, jis visą gyvenimą buvo miesto vaikas – nuo mažumės gyveno sostinėje.
„Esu visiškas vilnietis, senamiesčio vaikas. Į kaimą pas močiutę važiuodavau tik vasarą. Tiek to kaimo ir temačiau“, – teigė jis.
Su šeima ryžosi pokyčiams
Tačiau galiausiai Simonas su šeima nusprendė ryžtis pokyčiams ir persikėlė gyventi arčiau gamtos. Kas lėmė tokį sprendimą?
„Aš norėjau ramybės. Dirbame mieste, visur žmonės, energija, įtampos... Norėjau tylos, o gavau katino peles ant palangės ir visokius lapus. Bet tame – kažkoks žavesys, – pasakojo aktorius. – Pirmus metus bandžiau viską suvaldyti, viską grėbiau, pjoviau, dariau daugiau nei galėjau. O dabar tiesiog leidžiu tiems lapams kristi. Nebūtina kasdien jų grėbti. Man tai netrukdo.“
Gyvendamas arčiau gamtos, Simonas sako atradęs visai kitokį laiką – lėtesnį, tikresnį, kupiną mažų ritualų.
„Visur man viskas turi būti tiksliai – scenoje, gyvenime. Bet čia, gamtoj, išmoksti paleisti. Nebūtina viską nupjauti laiku. Kartais smagiausia – išeiti basomis ant nenupjautos žolės, – šypsojosi jis. – Net jei ir nespėji to kiemo susitvarkyti – tebūnie. Pasaulis dėl to tikrai nesugrius. Ir tame aš atrandu daug laisvės.“
Į S. Storpirščio namus atvykęs laidos „Pasidaryk pats“ vedėjas A. Bružas stebėjosi tvarka jo kieme. Tiesa, Simonas neslėpė, kad jis nėra tas, kuris čia darbuojasi daugiausiai.
„Žmona daugiau dirba negu aš. Aš išvis čia nieko nedarau“, – šyptelėjo jis.
Ta kasdienė ramybė, pasak Simono, atsiliepia ir jo kūrybai. Aktorius pasakoja apie naują iššūkį ir jam svarbų karjeros etapą – muzikinį monospektaklį „Viskas užimta“, kuriame jis vienas įkūnija net 40 skirtingų personažų.
Spektaklis „Viskas užimta“ – tai komiška ir kartu jautri istorija apie žmogų, kuris nori suspėti visur: darbe, santykiuose, gyvenime. Bet galiausiai supranta, kad kai viskas „užimta“, lieka tik vienas dalykas – sustoti ir būti čia, dabar.
