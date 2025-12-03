Šiandien Haris Poteris būtų 25-erių metų vyras: ko dar apie jį nežinote?

Haris Poteris lietuviškai pirmą kartą prabilo 2000-aisiais. Knygų seriją į lietuvių kalbą išvertė Zita Marienė, išleido leidykla „Alma littera“. Nuo tada serijos knygų Lietuvoje parduota daugiau nei 500 tūkstančių egzempliorių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Hario Poterio serija išversta į 85 kalbas, o pardavimai pasaulyje viršija 600 milijonų egzempliorių.
Švęsdama ketvirtį Hario Poterio amžiaus, leidykla „Alma littera“ išleido ypatingą knygą – „Haris Poteris. Magiški metai“. Ją iliustravo britų dailininkas Jimas Kay, sukūręs piešinius pirmosioms penkioms iliustruotoms serijos knygoms. Šiame leidime piešiniai iš skirtingų knygų dalių sudėlioti tarsi metų kalendorius – kiekvienai dienai skirta po sceną ar akimirką iš stebuklingo Hario Poterio gyvenimo.
Nors knygų ir filmų gerbėjams gali atrodyti, kad Hario istoriją jie žino mintinai, burtininkų pasaulyje vis dar slypi mažiau girdėtų, intriguojančių detalių.
Hario Poterio istorijos, kurių galėjote nežinoti:
Hermiona Įkyrėlė rūpinosi magiškų būtybių teisėmis
Kaip nurodoma oficialiame harrypotter.com puslapyje, baigusi Hogvartsą, Hermiona pradėjo karjerą Magiškųjų būtybių reguliavimo ir kontrolės departamente, kur siekė gerinti šių būtybių teises ir didinti jų apsaugą. Vėliau ji perėjo į Magiškojo įstatymo vykdymo departamentą, kur prisidėjo prie svarbių teisės reformų. Tokios pareigos rodo, kokia ji atsidavusi teisingumui, lygybei ir sąžiningumui. Šios Hermionos savybės ryškios visoje knygų serijoje.
Artūras Vizlis vos nežuvo
Oficialiuose komentaruose teigiama, kad J. K. Rowling buvo beveik apsisprendusi nužudyti geriausio Hario Poterio draugo Ronio tėtį Artūrą Vizlį. Vis dėlto nusprendė palikti jį gyvą, nes suprato, kiek daug jo šiluma ir ramybė reiškia visai Vizlių šeimai. O ir Hariui.
Kai kurie kerų pavadinimai turi senas kalbines šaknis
Mirtinųjų kerų Avada Kedavra pavadinimas, žinomas jau nuo pirmosios Hario Poterio dalies, kyla iš senovinių žodžių formų, iš kurių vėliau išsivystė mums geriau pažįstamas „abrakadabra“. Daugelis serijoje vartojamų kerų remiasi lotynų kalba, žaidimu žodžiais ar istorinėmis frazėmis.
Ką reiškia Hogvartso šūkis?
Hogvartso šūkis Draco Dormiens Nunquam Titillandus reiškia – „Niekada nekutenk miegančio slibino“.
Mirtis ir Voldemortas
Voldemorto vardas kilęs iš prancūzų kalbos. Jei išverstume pažodžiui, tai reikštų „bėgti nuo mirties“.
Pirmi ir paskutiniai žodžiai
Pirmieji ir paskutiniai Smirdžių šeimai tarnavusio elfo Dobio žodžiai serijoje yra „Haris Poteris“. Turbūt jis taip dėkoja Hariui už išlaisvinimą.
Skaičius 7
Knygų serijoje nuolat kartojasi skaičius septyni: 7 knygos, 7 mokslo metai, 7 Vizlių vaikai, 7 kvidičo komandos žaidėjai.
Skirtingi Hogvartso įėjimai
Į Hogvartsą galima patekti skirtingais būdais: varnanagiai turi atsakyti į mįslę, grifai – ištarti slaptažodį, klastūnyno salė įrengta po Juoduoju ežeru, o švilpikų kambario skaitytojai išvis nėra nematę.
Dvidešimt penkerius metus Lietuvos skaitytojai keliauja į Hogvartsą, seka Hario iššūkius ir jo pergales, jo istorijas perduoda iš kartos į kartą. Specialus leidimas „Haris Poteris. Magiški metai“ suteikia galimybę iš naujo atrasti scenas, veikėjus ir akimirkas, kurios sukūrė pasaulinį kultūros reiškinį ir vaikams, ir suaugusiems.
