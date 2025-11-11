Senas grupės „Pikaso“ hitas vėl išpopuliarėjo internete: pristato ir naują versiją

Pirmoji „Pikaso“ dainos „Rome ir Džiuljeta“ versija buvo išleista dar šio amžiaus pradžioje – 2000 m. Kūrinys iškart tapo hitu ir viena populiariausių to meto grupės dainų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pristato naują hito versiją
„Mūsų gerbėjai anksčiau dažnai prašydavo šios dainos koncertų metu. Visgi dauguma gerbėjų ją vadindavo tiesiog „Sako per jauna“, nes šie dainos žodžiai jiems kažkodėl labiau išlikdavo atmintyje, nei pats dainos pavadinimas“, – įdomia istorija dalinasi „Pikaso“ grupės nariai Haroldas, Tomas, Rokas ir neseniai vėl prie grupės prisijungęs Dainius.
Kaip teigia patys grupės nariai, daina „Romeo ir Džiuljeta“ jau senokai buvo dingusi iš grupės koncertinio repertuaro. Tačiau neseniai kūrinys vėl išpopuliarėjo, kuomet netikėtai pradėjo plisti socialiniame tinkle „TikTok“. Vienos merginos nufilmuotas vaizdo įrašas, kuriame ji atlieka šios dainos priedainį, tapo „virusiniu“. Jį peržiūrėjo daugiau nei 100 tūkst. platformos vartotojų. Vėliau panašius vaizdo įrašus su šia daina pradėjo kelti ir kiti „TikTok“ vartotojai. Taip, pasak grupės narių, dainos perklausų skaičiai vėl pradėjo sparčiai augti ir „Youtube“ bei kitose muzikos klausymosi platformose.
„Mums buvo didelė staigmena, kad tokių būdu ši daina buvo atrasta iš naujo. Labai simboliška, kad tai nutiko tuomet, kai prie mūsų vėl prisijungė Dainius, kuris prieš 25 metus ir įrašė pirmąją šios dainos versiją“, – teigia „Pikaso“ grupės nariai.
Paskatinti išaugusio gerbėjų susidomėjimo senu grupės hitu, „Pikaso“ nusprendė išleisti naują dainos „Romeo ir Džiuljeta“ versiją. Naujomis muzikinėmis spalvomis suskambusį kūrinį lydi ir specialiai jam sukurtas išskirtinis vaizdo klipas, kuris simboliškai buvo nufilmuotas mobiliaisiais telefonais. Prie šio vaizdo klipo kūrimo prisidėjo ir grupės gerbėjai.
„Kadangi šis kūrinys vėl išpopuliarėjo dėka technologijų ir socialinių tinklų, norėjome įprasminti šį įvykį ir jam sukurti būtent tokį vaizdo klipą. Prie jo kūrybos pakvietėme prisidėti ir mūsų gerbėjus. Labai džiaugiamės sulaukę labai daug žinučių ir elektroninių laiškų su vaizdo įrašais, kuriuos panaudojome kurdami naują dainos „Romeo ir Džiuljeta“ vaizdo klipą“, – teigia „Pikaso“ nariai.
Naujas dainos „Romeo ir Džiuljeta“ populiarumo bumas paskatino „Pikaso“ vėl grąžinti kūrinį ir į savo koncertinį repertuarą. Šį ir kitus garsius „Pikaso“ kūrinius gyvai gerbėjai galės išgirsti jau šią savaitę startuosiančio grupės koncertinio turo po Lietuvą metu.
Grupė geriausių savo dainų koncertus surengs: lapkričio 13 d. Marijampolėje, lapkričio 15 d. Vilniuje, gruodžio 27 d. Klaipėdoje, vasario 13 d. Kaune, vasario 14 d. Alytuje, kovo 6 d. Mažeikiuose ir balandžio 4 d. Šiauliuose.
