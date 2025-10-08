Sename Pauliaus Samoškos įraše – šiurpą keliantys vaizdai: „Neįsivaizduoji, kaip buvai arti mirties“

2015 metų spalį P. Samoškos „YouTube“ kanale pasirodė vienas pirmųjų jo vaizdo įrašų. Įdomu tai, kad būtent šiame, vos 20 sekundžių trunkančiame klipe, yra užfiksuotas itin pavojingas Pauliaus nuotykis.
Publikuotame vaizdo įraše, kuris iki šiol prieinamas viešai, matyti, kaip P. Samoška, tuomet dar nežinomas jaunuolis, įsiamžino ant aukštos įtampos elektros stulpo.
„Pasiklausykite, kaip elektra šneka“, – vaizdo įraše sako P. Samoška.
Įspėja taip nesielgti
Nors šis trumpas filmukas buvo publikuotas prieš dešimtmetį, internautai iki šiol stebisi tuo, kam tąkart ryžosi P. Samoška.
„Ne, nu na***, čia žiauru. Pagal izoliatorų skaičių tai 330 kV linija, saugus atstumas nuo laidininko 2.5m. Gerai kad gyvas ir šiandien su trauklapiu mopedu važiuoja“, – komentavo vienas internautas.
Kitas pridūrė, kad tokie nuotykiai yra ne juokai ir iš tikrųjų gali baigtis tragiškai.
„Pauliau, tu neįsivaizduoji, kaip buvai arti mirties ten. Arba tu visiškai nesupratai, ką darai. Chebra, nekartokit tokių beprotiškų dalykų“, – įspėjo internautas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!