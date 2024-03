„Saulėlydžio“ žvaigždė Robertas Pattinsonas tapo tėvu

Šios savaitės pradžioje Robertas ir Suki buvo pastebėti Los Andžele vaikščiojantys su rožiniu vaikišku vežimėliu, skelbia portalas „Mirror“.

Teigiama, kad pasivaikščiojimo metu porai kompaniją palaikė ir S. Waterhouse mama.

Robertas, žinomas dėl savo vaidmenų tokiuose filmuose kaip „Saulėlydis“ ir „Betmenas“, pasivaikščiojimo su šeima metu vilkėjo pilką striukę su gobtuvu, šortus ir paltuką.

Tuo tarpu jo mylimoji Suki pasirinko ilgą juodą paltą, po kuriuo matėsi pilkos kelnės. Pora abu buvo pastebėti dėvintys beisbolo kepuraites.

Portalo „Daily Mail gautoje filmuotoje medžiagoje taip pat matyti, kaip po pasivaikščiojimo aktorius iš vežimėlio paima kūdikį ir įsodina į automobilį.

Naujieną apie nėštumą S. Waterhouse paskelbė lapkričio mėnesį. Užuot tai padariusi socialiniame tinkle „Instagram“ ar spaudos pranešime, R. Pattinsono mylimoji nusprendė tai padaryti savo pasirodymo metu, scenoje, Meksikoje vykusiame festivalyje „Corona Capital Festival“.

„Šiandien dėviu kažką blizgančio, nes pamaniau, kad tai gali atitraukti jūsų dėmesį nuo to, kas vyksta. Nesu tikra, ar tai veikia“, – sakė ji miniai, atverdama plunksnomis apsiūtą paltą ir atskleisdama savo padidėjusį pilvuką po blizgia rožine suknele.

