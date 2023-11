„Saulėlydžio“ ikona Robertas Pattinsonas taps tėčiu: žinią atskleidė itin originaliai

Užuot paskelbusi žinią apie nėštumą socialiniame tinkle „Instagram“ ar spaudos pranešime, Roberto Pattinsono mylimoji Suki Waterhouse nusprendė tai padaryti savo pasirodymo metu, scenoje, Meksikoje vykusiame festivalyje „Corona Capital Festival“, praneša Vogue.com.

„Šiandien dėviu kažką blizgančio, nes pamaniau, kad tai gali atitraukti jūsų dėmesį nuo to, kas vyksta“, – sakė ji miniai, atverdama plunksnomis apsiūtą paltą ir atskleisdama savo padidėjusį pilvuką po blizgia rožine suknele.

„Nesu tikra, ar tai veikia.“

"I thought I’d wear something sparkly to distract you from something else I’ve got going on... i’m not sure it’s working”



Suki Waterhouse announcing that she’s pregnant today at Corona Festival! 🤰🏼💕pic.twitter.com/MhZEkCJVgb

