 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Retai matoma buvusi „TV gelbėtoja“ Neringa nustebino: pasirodė su nauju įvaizdžiu

2025-11-20 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 11:55

Dizainerė Rigonda Norbutaitė-Užpalevičienė savo kūrybos gerbėjus vėl lepina nauja kolekcija „Glamūras“. Jos pagrindiniu modeliu tapo sesuo, buvusi televizijos gelbėtoja Neringa Norbutaitė-Mažeikienė.

Neringa Norbutaitė-Mažeikienė (nuotr. tv3 archyvo / asm. albumo)
56

Dizainerė Rigonda Norbutaitė-Užpalevičienė savo kūrybos gerbėjus vėl lepina nauja kolekcija „Glamūras“. Jos pagrindiniu modeliu tapo sesuo, buvusi televizijos gelbėtoja Neringa Norbutaitė-Mažeikienė.

REKLAMA
0

Žinoma moteris sako, kad „Rigonda Style“ kūrybą vertina labiau nei žinomiausių mados namų šedevus. Taip yra todėl, kad Neringa iš arti gali įvertinti sesės autorinę mezgimo techniką ir iš natūralių, prabangių siūlų kuriamus drabužius – sukneles, kostiumėlius, megztinius, paltus ir švarkelius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rigonda Style“ pristato naująją kolekciją „Glamūras“
(56 nuotr.)
(56 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Rigonda Style“ pristato naująją kolekciją „Glamūras“

Nugali vardinius kūrinius

„Mano sesės abi yra meniškos sielos. Dar paauglystėje puošdavo mane rankų darbo drabužiais. O Rigonda... ji turi auksines rankas. Tie, kas paragauja jos kūrybos, tampa priklausomi nuo „Rigonda Style“, – neabejoja N. Norbutaitė-Mažeikienė.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, Rigonda yra dizainerė, kurios butike gimsta unikalūs drabužiai ir puošnios puokštės. Antroji sesė Iveta – aksesuarų kūrėja ir poetė, rašanti eiles.

REKLAMA

Neringa neslepia – būtent Rigondos kolekcijų perlai tampa jos pasirinkimu svarbiausioms progoms.

„Iš savo patirties galiu pasakyti – kiek kartų besiruošiant kokiai šventei, galiausiai lieku prie sesės kurtų drabužių ir jaučiuosi ypatingai. Man tai daug daugiau nei Gucci, Versace ar kitų garsių dizainerių darbai“, – sako žinoma moteris, pridurdama, kad „Rigonda Style“ yra daugiau nei mada. Tai – trijų seserų istorija.

REKLAMA
REKLAMA

Neturi analogų

Rigondos mezgimo technika – autorinė, savita, neturinti analogų.

„Eskizą piešiu mintyse. Man taip lengviau. Kurti pradėjau sau, vėliau dukroms, sesėms, o dabar – moterims, kurios ieško kažko nepaprasto“, – pasakoja Rigonda.

Jos megztus drabužius jau yra demonstravusios žinomos moterys – „Lietuvos ponia“ Beta Rumšienė, aktorė Sandra Daukšaitė, stilistė Egidija Šatikienė. Taip pat šeimos moterys – dukros Sindrė ir Elinga bei sesė Neringa.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujojoje kolekcijoje atsirado naujų siluetų, tačiau išliko Rigondai būdingas stilius.

„Modeliai nesikartoja. Kiekvienas vis kitoks. Bet stilistika – mano. Ir ji liks visada tokia pati“, – šypsosi Rigonda.

„Glamūras“ kurtas moteriai, kuri nori atrodyti puošniai, bet išlikti natūrali. elegantiška. Kiekvienas mezginys yra kruopščiai suformuotas – išlaikytas siluetas, aiškios linijos ir subtilus švytėjimas.

„Mano tikslas – kurti drabužius, kuriuos vilkėdama moteris jaustųsi išskirtinai, bet be jokio perteklinio blizgesio ar dirbtinio efekto. Toks yra mano kūrybos bruožas“, – pasakoja Rigonda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų