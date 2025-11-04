Ieva Mackevičienė atskleidė stiliaus paslaptis: nieko nevilki su vienu populiariu elementu

Šį sezoną legendinis mados žurnalas „Vogue“ išskiria kelias stiliaus kryptis – nuo rudų tonų iki ryškiai raudonų derinių. Madingas išlieka ir klasikinis, vadinamasis „modern prep“ stilius, atnaujintas biuro siluetais bei sluoksniavimu, o kartu į mados sceną grįžta bohemiški, „country“ stiliaus elementai ir net subtilūs „punk“ motyvai.
„Man ruduo galėtų būti ištisus metus. Mano spintoje visada dominuoja žemiškos, šiltos spalvos – juoda, pilka ir ruda. Gal nesirinkčiau ryškiai raudono palto, bet šios spalvos akcentai gali paryškinti įvaizdį, tik reikia juos naudoti apgalvotai. Pavyzdžiui, man artimesni tamsiai raudonos, vyšninės spalvos, vadinamojo bordo, deriniai, kurie suskamba kaip ta vyšnia ant torto“, – pasakoja I. Mackevičienė.
Blizgučiams dienos metu – ne
Kalbėdama apie pastaruoju metu populiarų „modern prep“ stilių – tvarkingą, struktūruotą, su biuro stiliaus elementais – nuomonės formuotoja pabrėžia, kad tai nėra didelė naujovė.
„Šis stilius man visada patiko, jis niekada neišeina iš mados. Keičiasi tik detalės, bet gera švarko ir sijono kombinacija – amžina klasika“, – sako I. Mackevičienė. Jos garderobe gausu kokybiškų, laiko patikrintų drabužių, o kai kurie jai tarnauja jau dešimtmetį.
Žinoma moteris atskleidžia, kad savo spintą atnaujina apgalvotai – neperkraudama naujovėmis, o atsirinkdama tai, kas praturtins esamą bazę. „Šiam rudeniui įsigijau naują megztinį ir kaubojiško stiliaus batus. Labai mėgstu megztinius – jų turiu tiek, kad namuose jiems skirta visa spinta“, – juokiasi ji.
„Man patinka vaikščioti po parduotuves – net jei nieko neperku, pasimatuoju, pasižiūriu, kokie mados vėjai vyrauja Lietuvoje“, – sako I. Mackevičienė.
Moteris įsitikinusi, kad neverta aklai sekti visų mados tendencijų, nes ne viską gali pritaikyti prie jau turimų drabužių ar pamėgto stiliaus. Tad „Vogue“ siūlomos šio rudens sezono tendencijos – „punk“ stiliaus atgimimas ar blizgučių dėvėjimas dienos metu – Ievos spintos visai nepaliečia.
„Nevilkiu nieko su kniedėmis ar odiniais elementais. Turiu odines kelnes, bet jas priskirčiau prie klasikinio, o ne pankroko stiliaus. Taip pat atsargiai vertinu šį sezoną madingą blizgesį – nuo metalizuotų audinių iki žvilgančių detalių, siūlomų ne tik vakarui, bet ir dienos įvaizdžiams. Man blizgučiai vis dar asocijuojasi su švente“, – sako ji.
Patarė, kaip išlikti stilingoms
Nors daugelis rudenį renkasi praktiškumą, I. Mackevičienė įsitikinusi, kad stilius ir komfortas gali būti lengvai suderinami. Pūkinę striukę ji vilki tik savaitgaliais, o kasdienai renkasi ilgą paltą.
„Iš pradžių prie jo buvo sunku priprasti – nėra labai patogu, kai reikia sėsti į automobilį ar eiti per lietų. Bet dabar matau, kad tai tiesiog elegancijos ir įpročio reikalas. Ilgas paltas atrodo labai moteriškai, o kartu ir patogiai, jei priderini tinkamą avalynę“, – sako nuomonės formuotoja.
Tarp rudens aksesuarų Ievos spintoje vietos rastų ir baklavos tipo kepurė – praktiškas, tačiau stilingas galvos apdangalas, kurį lengva derinti tiek prie kailinių, tiek prie paprastesnių kasdieninių drabužių. „Norėčiau, kad tai taptų mano nauju šaltojo sezono akcentu – atrodo šiuolaikiškai, bet kartu labai jaukiai“, – šypteli ji.
Nuomonės formuotoja pataria su lietuviško rudens oru kovoti pasitelkus drabužių sluoksniavimą – taip galima ne tik kurti įvairius derinius, bet ir užsitikrinti komfortą.
„Drabužių sluoksniavimas man – kasdienybė. Tai labai patogu ir lengvai pritaikoma net be stilistės pagalbos. Užtenka turėti kelis gerus bazinius drabužius – marškinėlius, marškinius, švarką, megztinį – ir dienos metu gali keisti įvaizdį, prisitaikyti prie kintančių oro sąlygų ar veiklos. Mano vaikai irgi išmokę sluoksniuoti drabužius, net nereikia raginti“, – džiaugiasi I. Mackevičienė.
