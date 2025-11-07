 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pastebėjote metalines sagas ant džinsų kišenių? Štai kam jos skirtos

2025-11-07 13:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-07 13:20

Džinsai – tai drabužis, kurį turi beveik kiekvienas, tačiau daugelis iki šiol nežino, kam skirtos mažos metalinės sagos, esančios kišenių kampuose. Nors tai atrodo kaip dekoratyvinė detalė, iš tiesų šie metalo elementai atlieka labai svarbią funkciją.

Džinsų sagos (nuotr. 123rf.com)

Džinsai – tai drabužis, kurį turi beveik kiekvienas, tačiau daugelis iki šiol nežino, kam skirtos mažos metalinės sagos, esančios kišenių kampuose. Nors tai atrodo kaip dekoratyvinė detalė, iš tiesų šie metalo elementai atlieka labai svarbią funkciją.

REKLAMA
1

„Reddit“ vartotojai neseniai užvedė diskusiją, kuri privertė tūkstančius žmonių susimąstyti – kodėl šie mažyčiai metalo gabalėliai išvis egzistuoja? Paaiškėjo, kad jų paskirtis – ne grožiui, o patvarumui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis atradimas daugelį nustebino, ypač tuos, kurie džinsus dėvi kasdien, bet niekada nesusimąstė apie šią jų detalę, rašoma mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Kas iš tiesų slepiasi už „sagų“ ant džinsų?

Jei pažvelgsite į savo džinsus, kiekvienos kišenės krašte pamatysite mažą metalinį apskritimą. Vieni gali būti plokšti, kiti – šiek tiek iškilūs.

REKLAMA

Ilgą laiką daugelis manė, kad tai tiesiog dizaino dalis, tačiau pasirodo – šios „sagos“ vadinamos kniedėmis ir jų tikslas labai praktiškas.

Viskas prasidėjo dar XIX amžiuje, kai džinsai buvo kuriami darbininkams, kalnakasiams ir aukso ieškotojams. Kišenės dažnai plyšdavo nuo sunkių įrankių, todėl buvo sugalvota jas sutvirtinti metalinėmis kniedėmis.

REKLAMA
REKLAMA

Vienas „Reddit“ vartotojas paaiškino: „Tos kniedės iš pradžių buvo naudojamos kaip sutvirtinimai, nes džinsai anksčiau buvo darbinės kelnės, o kišenės plyšdavo, kai kalnakasiai ir aukso ieškotojai į jas įdėdavo per daug sunkių daiktų.“

Kitas komentatorius pridūrė: „Tai yra sutvirtinimai. Kišenių kraštas patiria didžiausią apkrovą ir yra pirmoji dalis, kuri plyšta. Šios sagos padeda to išvengti.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iš tiesų, būtent dėl šių kniedžių džinsai tapo itin patvarūs ir ilgalaikiai – todėl juos pamėgo darbininkai visame pasaulyje. Džinsų populiarumą dar labiau išaugino prekinis ženklas, kuris panaudojo kniedes masinėje gamyboje.

Juokingi pastebėjimai internete

Žinoma, ne visi diskusijos dalyviai buvo tokie rimti. Kai kurie internautai nusprendė situaciją paversti pokštu.

REKLAMA

Vienas vartotojas rašė, kad kniedžių paskirtis – „nudeginti ranką“, kai ištrauki džinsus iš džiovyklės, nes metalas įkaista.

Kitas pajuokavo, kad tai „džinsų spuogai“, kurie pasitaiko „jaunesniems džinsams“, o dar vienas pastebėjo, kad kniedės „padeda išmaniųjų telefonų ekrano apsaugų įmonėms išlikti versle“, nes gali subraižyti telefoną, kai bandai jį įsidėti į kišenę.

REKLAMA

Nors šiandien džinsai dažniausiai dėvimi dėl stiliaus, kniedės išliko kaip atmintis apie jų ištakas. Jos vis dar naudojamos ne tik dėl išvaizdos, bet ir tam, kad užtikrintų audinio tvirtumą.

Kaip rašė vienas komentatorius: „Šiomis dienomis kniedės dažniausiai naudojamos kaip madingas pasirinkimas, siekiant išlaikyti nesenstančią džinsų išvaizdą. Bet vis dar yra daug žmonių, kurie dirba su džinsais ir kuriems jų reikia praktiniam naudojimui.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų