Pastebėjote metalines sagas ant džinsų kišenių? Štai kam jos skirtos

„Reddit“ vartotojai neseniai užvedė diskusiją, kuri privertė tūkstančius žmonių susimąstyti – kodėl šie mažyčiai metalo gabalėliai išvis egzistuoja? Paaiškėjo, kad jų paskirtis – ne grožiui, o patvarumui.
Šis atradimas daugelį nustebino, ypač tuos, kurie džinsus dėvi kasdien, bet niekada nesusimąstė apie šią jų detalę, rašoma mirror.co.uk.
Kas iš tiesų slepiasi už „sagų“ ant džinsų?
Jei pažvelgsite į savo džinsus, kiekvienos kišenės krašte pamatysite mažą metalinį apskritimą. Vieni gali būti plokšti, kiti – šiek tiek iškilūs.
Ilgą laiką daugelis manė, kad tai tiesiog dizaino dalis, tačiau pasirodo – šios „sagos“ vadinamos kniedėmis ir jų tikslas labai praktiškas.
Viskas prasidėjo dar XIX amžiuje, kai džinsai buvo kuriami darbininkams, kalnakasiams ir aukso ieškotojams. Kišenės dažnai plyšdavo nuo sunkių įrankių, todėl buvo sugalvota jas sutvirtinti metalinėmis kniedėmis.
Vienas „Reddit“ vartotojas paaiškino: „Tos kniedės iš pradžių buvo naudojamos kaip sutvirtinimai, nes džinsai anksčiau buvo darbinės kelnės, o kišenės plyšdavo, kai kalnakasiai ir aukso ieškotojai į jas įdėdavo per daug sunkių daiktų.“
Kitas komentatorius pridūrė: „Tai yra sutvirtinimai. Kišenių kraštas patiria didžiausią apkrovą ir yra pirmoji dalis, kuri plyšta. Šios sagos padeda to išvengti.“
Iš tiesų, būtent dėl šių kniedžių džinsai tapo itin patvarūs ir ilgalaikiai – todėl juos pamėgo darbininkai visame pasaulyje. Džinsų populiarumą dar labiau išaugino prekinis ženklas, kuris panaudojo kniedes masinėje gamyboje.
Juokingi pastebėjimai internete
Žinoma, ne visi diskusijos dalyviai buvo tokie rimti. Kai kurie internautai nusprendė situaciją paversti pokštu.
Vienas vartotojas rašė, kad kniedžių paskirtis – „nudeginti ranką“, kai ištrauki džinsus iš džiovyklės, nes metalas įkaista.
Kitas pajuokavo, kad tai „džinsų spuogai“, kurie pasitaiko „jaunesniems džinsams“, o dar vienas pastebėjo, kad kniedės „padeda išmaniųjų telefonų ekrano apsaugų įmonėms išlikti versle“, nes gali subraižyti telefoną, kai bandai jį įsidėti į kišenę.
Nors šiandien džinsai dažniausiai dėvimi dėl stiliaus, kniedės išliko kaip atmintis apie jų ištakas. Jos vis dar naudojamos ne tik dėl išvaizdos, bet ir tam, kad užtikrintų audinio tvirtumą.
Kaip rašė vienas komentatorius: „Šiomis dienomis kniedės dažniausiai naudojamos kaip madingas pasirinkimas, siekiant išlaikyti nesenstančią džinsų išvaizdą. Bet vis dar yra daug žmonių, kurie dirba su džinsais ir kuriems jų reikia praktiniam naudojimui.“
