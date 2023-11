Renginiai, koncertai, spektakliai bei filmai paskutinįjį rudens mėnesį

Taigi, paskutiniojo rudens mėnesio meno ir kultūros įvykių sąrašas (apie parodos paskelbsime atskirai):

Muzika

Lapkričio 2 dieną Lokis Matute Large Ensemble surengs pasirodymą Jazz Cellar 11 klube Vilniuje.

Dūmų fabrike Vilniuje lapkričio 2 dieną Ilgės – dainų ir sutartinių vakaras protėviams atminti.

Industrinėje erdvėje „Tech Zity Vilnius“ Vilniuje pirmąjį ir vienintelį pasirodymą lapkričio 3 dieną Baltijos šalyje surengs klubinės kultūros legenda Sven Väth.

Vienoje scenoje lapkričio 3 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje muzikuos keturi žymiosios muzikų dinastijos atstovai – Lukas Geniušas, Anna Geniušienė, Petras Geniušas ir Julius Geniušas.

Golden Parazyth koncertas Kaune Žalgirio Arenos SDG Amfiteatre lapkričio 3 dieną, o lapkričio 29 dieną – Vilniuje Kablys + Kultūra erdvėje.

Smuikininkas Christian Tetzlaff (Vokietija) ir LNSO lapkričio 4 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

Fortepijonų dramų ciklo koncertas HOTEL TANGO (Trio Agora) lapkričio 5 dieną Nacionaliniame Kauno dramos teatre.

Lapkričio 5 dieną klube nArauti Vilniuje grupės iš JAV „Blackwater Holylight“ koncertas.

Kornetas ir elektronika: Stann (BE) pasirodymas lapkričio 8 dieną Kaune klube Oldman.

Lapkričio 8 dieną į Menų Fabriką LOFTAS atvažiuoja ukrainiečių grupė Go_A.

Naujos kartos orkestras Lords of the sound su nauja programa „The Music of Hans Zimmer“ lapkričio 8 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmuose, lapkričio 10 dieną Šiaulių arenoje, lapkričio 11 dieną VDU Didžiojoje salėje Kaune, lapkričio 12 Compensa koncertų salėje Vilniuje.

Lapkričio 9 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje smuikininkas Vadim Gluzman ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

Tarptautinis kvartetas „Rahel Talts Quartet“ lapkričio 9 dieną pasirodys Jazz Cellar 11 klube Vilniuje.

Klube Oldman Kaune Baptiste Lagrave – live electronic (Prancūzija) lapkričio 9 dieną.

Grupės jautì koncertai akustiškai lapkričio 9 dieną Klaipėdos kultūros fabrike, lapkričio 10 dieną Kaune klube Oldman, o lapkričio 16 dieną muzikos klube „Tamsta“ Vilniuje.

Izraelio muzikantų grupė „Jerusalem Vibes Concord“ lapkričio 10 dieną koncertuos J. Heifetzo kamerinėje salėje Vilniuje, o lapkričio 11 dieną – Kauno menininkų namų salėje.

Giuseppe Verdi vienos garsiausių operų Aidos premjera Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre lapkričio 10-12 ir 14-18 dienomis.

Lapkričio 11 dieną Vilniuje Menų spaustuvėje įvyks dvigubas elektroninės muzikos koncertas: „Suru.lt live“ renginių seriją tęsia Steve Hauschildt (JAV) bei lietuvių prodiuseris Fume.

Renginių serija „Imperija“ Vilniuje Kablys Club lapkričio 11 dieną pristato Mall Grab, Interiors, Mirror Slave, Ugne Sync, Yoolia.

Muzikos salone „32 kėdės“ (Vilnius) après-midi popietė – muzika neegzistuojančiam baletui: salono svečias – perkusijos meistras Arkadijus Gotesmanas lapkričio 12 dieną.

Lapkričio 12 dieną Den Rivers koncertuos Geltonos Sofos klube Vilniuje.

Lapkričio 14 dieną Giedrės koncertas Klaipėdos koncertų salėje.

Lapkričio 15 dieną trečiajame muzikinio projekto „Dialogai su Čiurlioniu“ koncerte M. K. Čiurlinio namuose Vilniuje pianisto iš Estijos Johan Randvere koncertas.

Klaipėdos koncertų salėje lapkričio 16 dieną romantinės muzikos puota: Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, solistė Mūza Rubackytė ir dirigentas Maximiano Valdés (Čilė).

Smuikininko Raimondo Butvilos, violončelininko Mariaus Dominyko Sakavičiaus ir pasaulinio garso pianisto Alexanderio Paley „Vytautas Magnus trio“ koncertas „Bethoveno išradimai“ lapkričio 16 dieną Vilniuje „Organum“ koncertų salėje.

Jazz Cellar 11 klube Vilniuje Kaunas Modern Quartet lapkričio 16 dieną.

Valdovų rūmuose lapkričio 17 dieną trimitininkas Sergei Nakariakov ir Lietuvos valstybinis simfoninis koncertas (dirigentas Sándor Gyüdi).

Lietuva Vilniuje Kablys Club lapkričio 17-18 dienomis šeštasis „Labirintas“ su savo atlikėjais.

Alternatyvios pop muzikos atstovai broliai dvyniai iš Švedijos „Deki Alem“ surengs koncertą Vilniuje Kablys + Kultūra erdvėse lapkričio 18 dieną.

Lietuvos nacionalinė filharmonija rengia jau aštuntą Vilniaus fortepijono festivalį: festivalio pradžios koncerte lapkričio 18 dieną fortepijonu gros jo meno vadovė Mūza Rubackytė, o orkestrui diriguos Maximiano Valdésas.

Lapkričio 18 dieną Toms Rudzinskis ABYSS (LV/DE) ir Kemaca Kinetic (DK) albumo pristatymo koncertas Teatro klube Kaune.

Lapkričio 18 dieną Kauno nacionalinėje filharmonijoje Marco Pierobon (trimitas, Italija) ir Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“.

Lapkričio 18 dieną „Miesto laboratorijoje“ Vilniuje vyks „Sa-Sa. atminimo vakaras“.

Folkloro ansamblis iš Sakartvelo „Ensemble Musikeli“ lapkričio 18 dieną Kauno menininkų namuose, o lapkričio 19 dieną J. Heifetzo kamerinėje salėje Vilniuje.

Lapkričio 23 dieną Vilniaus Kablys + Kultūra scenoje alternatyvios pop muzikos atlikėja ir kūrėja Petunija surengs naujausio mini albumo pristatymo koncertą.

Piano & A Microphone: „Baltos Varnos“ Lukiškių kalėjime, Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvėje lapkričio 23 dieną.

Lapkričio 23 dieną ketvirtajame muzikinio projekto „Dialogai su Čiurlioniu“ koncerte M. K. Čiurlinio namuose Vilniuje pianisto Andrew Brownell (JAV) pasirodymas.

Andrea Bocelli lapkričio 24 dieną sugrįžtą į Lietuvą vieninteliam pasirodymui Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Koncertas „Mozarto ir Beethoveno muzikos galia“ su Lietuvos kameriniu orkestru kartu su pianistu ir dirigentu Barry Douglas lapkričio 25 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

Lapkričio 25 dieną Red Axes: One More City Live Tour pasirodymas GALLERY 1986 Vilniuje.

Lapkričio 25 dieną Paliesiaus dvare grigališkųjų giesmių koncertas „Meditacijos Mergelei Marijai“: grigališkasis ansamblis „Schola Cantorum Assumptionis“.

Jurgos Šeduikytės patyriminis koncertas „Jei sutiktum vaiką kuriuo buvai kadaise“ Kauno kultūros centre lapkričio 25 dieną.

Kauno valstybinėje filharmonijoje lapkričio 25 dieną koncertas: Alina Orlova ir violončelė.

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje lapkričio 26 dieną prancūzų pianistės Anne Queffélec koncertas, o lapkričio 30 dieną – prancūzų pianisto Michelio Dalberto koncertas.

AUSTIEJA ir grupė: Žiaurē graži žėima lapkričio 26 dieną J9 Vaidilos teatre Vilniuje.

Erica Jennings ir maestro Petras Geniušas lapkričio 27 dieną koncerte Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje.

Lapkričio 28 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje savo koncertą surengs industrinio metalo genijus, pagrindinis „Rammstein“ grupės balsas ir lyderis Tillis Lindemannas.

Žymi Prancūzijos dainininkė Imany surengs du pasirodymus Lietuvoje: pirmasis vyks lapkričio 30 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje, antrasis – gruodžio 2 dieną Palangos koncertų salėje.

Vargonininko Lachy Doley (AUS) ir Louie Fontaine Band (DK/LV) pasirodymas lapkričio 30 dieną OLDMAN Kaune.

Teatras, šokis, performansai, kinas

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre lapkričio 3 ir 4 dienomis pjesės autoriaus ir režisieriaus Iwan Wyrypajew spektaklis „Girti“.

Teatre Meno forto, Eimunto Nekrošiaus spektaklis „Bado meistras“ lapkričio 3 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmuose.

Lapkričio 3-8 dienomis jau penktasis taivanietiško kino festivalis „Taivanas ekrane“ Vilniuje kino centre „Skalvija“ bei Kauno kino teatre „Romuva“.

Dominyko Vaitiekūno muzikinis spektaklis „Slabodkės Vyšnelė“ lapkričio 4 dieną Opera Social House Vilniuje, o lapkričio 16 dieną Klaipėdos kultūros fabrike.

Valstybiniame jaunimo teatre Vilniuje lapkričio 5 dieną spektaklis „Vienos miško pasakos“ (rež. Yana Ross).

Ivan Vyrypajev „Irano konferencija“ spektaklis lapkričio 5 dieną Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje.

Nuepiko šokio trupės spektaklis „Niekur, bet ne čia“ lapkričio 7 dieną Kauno kino centre Romuva.

Keistuolių teatre Vilniuje lapkričio 7 dieną absurdo komedija suaugusiesiems „Apie nieką“.

Kauno šokio teatras Aura šokio spektaklis „Sužeistas elnias“ lapkričio 8 dieną Kauno kino centre Romuva.

Lapkričio 8 dieną Menų spaustuvėje Vilniuje šokio spektaklio „Tylėjimai“.

Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis „Kreicerio sonata“ (rež. V. Masalskis) Menų spaustuvėje Vilniuje lapkričio 9 dieną, o lapkričio 18 dieną Klaipėdos Kultūros fabrike.

Kaip ir kasmet, festivalis – Europos šalių kino forumas „Scanorama“ kvies į kino teatrus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose lapkričio 9-19 dienomis.

Lenkijos institutas Vilniuje kviečia į Lenkų kino klubo seansus: dar iki lapkričio 19 dienos Vilniaus kino teatruose „Multikino“ ir „Skalvija“ bei Šalčininkų ir Mažeikių kultūros centruose.

XI Tarptautinio Lenkų Scenos Festivalio Vilniuje „Lenkų scenos susitikimai Vilniuje“ atidarymas: Helverio naktis. Pagal Ingmar Villqist (rež. Jonas Vaitkus) Vilniaus senajame teatre lapkričio 9 dieną.

Lapkričio 9 dieną judesio spektaklis „Feromonai“ (rež. Jo Strømgren) Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje.

OKT / Vilniaus miesto teatro spektaklio „Šuo ir beždžionė“ (rež. Priit Pedajas) premjera lapkričio 9 dieną.

Spektaklis suaugusiems „Ne pagal šio pasaulio madą“ – I dalies fantazija apie poetą Kristijoną Donelaitį (rež. R. Kazlas) lapkričio 9 dieną Vilniaus teatre „LĖLĖ“.

Baletas „Dezdemona“ (režisierė ir choreografė Anželika Cholina) Kauno valstybiniame muzikiniame teatre lapkričio 9 dieną ir gruodžio 1 dieną.

Vilniaus mažajame teatre spektaklis „Dėdė Vania“ (rež. Tomi Janežič) lapkričio 9-11 dienomis.

Spektaklis „Jauno žmogaus memuarai“ (rež. Eglė Švedkauskaitė) Valstybiniame jaunimo teatre Vilniuje lapkričio 10 dieną.

Vileišio18 erdvėje Vilniuje lapkričio 10 dieną „Lekuči Creative Collective“ darbas „Tear“.

Anželikos Cholinos šokio teatro šokio spektaklis „Pikų dama“ lapkričio 11 dieną Kauno kultūros centro Girstučio padalinyje.

Nacionaliniame Kauno dramos teatre spektaklio – komiškos dramos „Kai mes būsim jauni“ premjera lapkričio 11, 12, 24-26 dienomis.

Lapkričio 11 dieną Keistuolių teatre (Vilnius) bus rodomas spektaklis „Muzika 2“ pagal Marguerite Duras pjesę.

Spektaklis „Remyga“ pagal R. Kmitos pjesę (rež. O. Koršunovas) Valstybiniame Šiaulių dramos teatre lapkričio 11 dieną.

Lapkričio 14 dieną Kauno valstybinėje filharmonijoje muzikinio spektaklio-performanso „Aušra Foucault šešėlyje“ premjera.

Lapkričio 16 dieną Vileišio18 erdvėje Vilniuje tragikomedija „Adomas 2.0“ (rež. Ž. Beniušis).

Lapkričio 16 dieną Keistuolių teatre spektaklis „Čia ir dabar“ pagal Rolando Schimmelpfennigo pjesę.

Spektaklio „Teiresijo krūtis“ (rež. Laura Kutkaitė) premjera Lietuvos nacionaliniame dramos teatre lapkričio 17-19 dienomis.

Spektaklis BOWEL (rež. Naubertas Jasinskas) lapkričio 17 dieną Kauno miesto kameriniame teatre.

Spektaklis „Lunenbergas“ lapkričio 21 dieną Vilniaus mažajame teatre, o lapkričio 29 dieną – Klaipėdos koncertų salėje.

Vilniuje Menų spaustuvėje lapkričio 21 dieną spektaklis „Bakchantės: Aktas“.

Lapkričio 22 dieną šiais metais vienintelis Aleksandr Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“ (rež. Jonas Vaitkus) parodymas Vilniaus senajame teatre.

Choreografo Emanuelio Gato (Izraelis) ir Kauno šokio teatro „Aura“ šokio spektaklis Kartotojai / the Loop lapkričio 22 dieną Kauno kino centre Romuva, o lapkričio 24 dieną – Vilniuje Menų spaustuvėje.

Vienos dalies spektaklis „Palata“ pagal A. Čechovo pjesę (rež. Rolandas Kazlas) Nacionaliniame Kauno dramos teatre lapkričio 22 ir 23 dienomis.

Varšuvos Nacionalinio teatro spektaklis „Tuoktuvės“ – paskutinis Eimunto Nekrošiaus pastatymas, sukurtas pagal Witoldo Gombrowicziaus to paties pavadinimo pjesę Valstybiniame jaunimo teatre Vilniuje lapkričio 23 ir 24 dienomis.

Klaipėdos muzikinio teatro nuostabusis choreografo Alexander Ekman (Švedija) dviejų dalių šokio spektaklis „Sapnai ir kaktusai“, kurioje greta A. Ekmano pristatomos ir Roberto Bondaros (Lenkija) choreografinės kompozicijos Klaipėdos Žvejų rūmuose lapkričio 23 dieną.

Taško teatro spektaklis komedija „Beautiful bodies“ pagal L. S. Cunningham pjesę lapkričio 23 dieną Vileišio18 erdvėje Vilniuje.

Spektaklis pagal Joël Pommerat pjesę „Dviejų Korėjų susijungimas“ (rež. Monika Klimaitė) Vilniaus senajame teatre lapkričio 23 ir 30 dienomis.

Vilniaus senajame teatre lapkričio 24 dieną spektaklis „Tėtis“ (rež. Jonas Vaitkus) pagal Floriano Zellerio pjesę „Tėvas“.

Tragikomedija „L. YRA S.“ (rež. Greta Štiormer) lapkričio 24 dieną Vilniaus mažajame teatre.

Lapkričio 25 dieną 15-asis tarptautinio mados talentų „INJEKCIJA“ konkurso finalas – Vilniuje, Vilniaus dailės akademijos Naujųjų rūmų, Šachmatinėje salėje.

„Jerusalem Ballet“ baleto trupės baletas „MEMENTO...“ Paskutinis Francesca'os Mann šokis Aušvice lapkričio 26 dieną AVIA SOLUTIONS GROUP Arenoje, „Cozy theatre“ erdvėje Vilniuje.

Vilniaus senajame teatre lapkričio 26 dieną Tom Stoppard spektaklis „Rozenkrancas ir Gildensternas mirę“ (rež. Jurij Butusov).

Biografinės improvizacijos JUODA-BALTA Vilniaus rotušėje lapkričio 27 dieną.

Muzikali tragikomedija „Dar vienas Džokeris“ lapkričio 28 dieną Vilniuje Menų spaustuvėje.

Režisieriaus A. Jankevičiaus tragikomedija pagal to paties pavadinimo vokiečių dramaturgo Rolando Schimmelphenningo pjesę „Auksinis drakonas“ lapkričio 29 dieną Kauno miesto kameriniame teatre.

Apeirono teatras lapkričio 29 dieną Dūmų fabrike Vilniuje pristato sceninį veiksmą „Sode dievų nėra“.

Miuziklas MOZART! lapkričio 29 ir 30 dienomis Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.

Lėlių spektaklis suaugusiesiems „Pasirinkimas“ pagal Edith Eger knygą Vilniaus teatre LĖLĖ lapkričio 30 dieną.

Lapkričio 30 dieną Naujojo teatro kamerinėje salėje Vilniuje spektaklis „Alter ego“.

Australų komikų duetas „The Umbilical Brothers“: Davidas Collinsas ir Shane'as Dundasas su nauja komedijos programa „The Distraction“ lapkričio 30 dieną Vilniuje, koncertų salėje „Compensa“.

Lapkričio 30 dieną spektaklio „B. M. Koltes vakarų krantinė“ premjera Klaipėdos dramos teatre.

Iwan Wyrypajew „Saulėtoji linija“ (rež. Justas Tertelis) lapkričio 30 dieną Vilniuje Menų spaustuvėje.

Lapkričio 30 dieną režisieriaus ir choreografo Jo Strømgren spektaklis „Ruletė“ Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

Gražaus ir šildančio likusio rudens! Toks buvo palinkėjimas lygiai prieš metus su pirmąja apžvalga. Ačiū, kad skaitote ir domitės!

p.s. Visi atrinkti renginiai yra tik asmeninis pasirinkimas.