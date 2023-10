Į Lietuvą atvyksta superžvaigždė Edas Sheeranas

Koncertas Kaune – išskirtinis įvykis: 2024-ųjų vasarą tai bus vienintelis Edo Sheerano gastrolių turo pasirodymas visame Baltijos. Jau dabar žinoma, kad kaip ypatingas svečias Edo Sheerano koncerte Kaune pasirodys ir britų dainininkas Calumas Scottas, tačiau labai tikėtina, jog jis nebus vienintelis svečias scenoje, rašoma pranešime spaudai.

Prekyba bilietais į Edo Sheerano koncertą prasidės 2023 m. spalio 26 d. 10 val. Bilietus bus galima įsigyti tik užsiregistravus Bilietai.lt svetainėje. Renginio organizatoriai įspėja, kad siekiant išvengti bilietų perpardavimo ir galimo sukčiavimo atvejų, parduodami bilietai bus personalizuoti ir prieinami tik skaitmeniniu formatu, įsigyti popierinio bilieto varianto galimybės nebus.

„Perkant bilietus raginame įsitikinti, kad teisingai suvedėte savo asmens duomenis – prie įėjimo į koncertą bus tikrinami ne tik bilietai, bet ir asmens dokumentai. Vienas asmuo galės įsigyti ne daugiau kaip 6 bilietus, visi, nusipirkę bilietus, jų sulauks artėjant renginiui,“ – sako Edo Sheerano koncerto organizatoriai.

Pasaulinė mega žvaigždė Edas Sheeranas į Baltijos šalis po 5-erių metų pertraukos grįžta su neabejotinai įspūdingiausiu savo šou. Žiūrovų lauks ypatinga apvali scena, suteikianti progą visiems fanams išvysti atlikėją „akis į akį“, virš kurios bus įrengtas didžiulis 360 laipsnių ir 6 dvipusiai, gitaros plektro formos ekranai, transliuosiantys gyvą vaizdą. Įspūdį sustiprins ir pirotechnikos efektai.

„Matematikos turo“ idėja paprasta: parodyti tai, ką Edas Sheeranas sukūrė per pastaruosius 12-13 metų. Koncerte Kaune dainininko gerbėjai išgirs visus geriausius jo sėkmingos muzikinės karjeros metu sukurtus hitus: „Shivers“, „The A Team“, „Castle on the Hill“, „Thinking Out Loud“, „Photograph“, „Perfect“, „Shape of You“, „Bad Habits“, „Sing“, „You Need Me“, „I Don't Need You“, „Eyes Closed“, „Overpass Graffiti“, „Galway Girl“ ir kt.

Tie laimingieji, kurie jau turėjo progą apsilankyti ankstesniuose šio Edo Sheerano turo koncertuose, sako, jog trūksta žodžių apsakyti įspūdžius: „Tai - šou, kuris ilgam išliks atmintyje. Nekeisčiau nieko, patirtis tiesiog nuostabi. Kalbant apie renginius, kurių tikrai nenorėčiau praleisti, Edo Sheerano koncertas – būtent toks.“

Pasak koncertų dalyvių, „Nežiūrint stadiono dydžio ir aukšto lygio techninių bei režisūrinių sprendimų gausos, vistiek juntama gana intymi atmosfera, nes Edas Sheeranas dainuoja stovėdamas ant minios viduryje įrengtos besisukančios scenos ir žvelgia į visus žiūrovus“.

Būtent to ir siekė Edo Sheerano komanda: „Norėjome sukurti kažką tokio, ko dar nesame darę, maksimaliai unikalų ir ypatingą šou. Tai galingas šou technine prasme, bet tuo pat metu sukuriamas teatro pojūtis, o dėmesys detalėms prideda unikalumo“.

Nekyla abejonių, kad Edas Sheeranas – vienas sėkmingiausių visų laikų dainininkų ir dainų kūrėjų. E.Sheerano, žiniasklaidoje dažnai vadinamo „Britų muzikos ikona“, indėlis į pasaulinę pop muziką – itin svarus: 7 studijiniai ir 17 EP albumų, 65 singlai, 150 milijonų parduotų įrašų – nenuostabu, jog jis yra vienas komerciškai sėkmingiausių muzikantų istorijoje.

E.Sheerano apdovanojimų ir laimėjų sąraše – gausybė įrašų: jis net 185 kartus laimėjo Grammy, Brit, BBC, MTV, Ivor Novello, AMA ir kt. apdovanojimus, o nominuotas buvo net 467 kartus. Visi iš 4-ių pasaulinių Edo Sheerano koncertų turų vienas po kito mušė populiarumo rekordus: ankstesnio jo turo „Divide“ koncertuose apsilankė 9 milijonai gerbėjų, o suma už parduotus bilietus pasiekė beveik 1 milijardą JAV dolerių. Spėjama, jog „The Mathematics Tour“ rezultatai bus dar geresni.