Renatos Šakalytės-Jakovlevos gyvenime – ypatinga diena

Žinomai moteriai sukanka 42-eji metai.
Gyvenimas ir karjera
R. Šakalytės-Jakovlevos karjera televizijoje prasidėjo jaunystėje, žinių tarnyboje. Ji tapo naujienų reportere, skaitydavo vakaro žinias.
Į televiziją moteris pateko ne per pažintis, o savo pačios gebėjimais laimėjusi atrankos konkursą.
Metams bėgant ji subūrė didelį gerbėjų būrį ir visus pakerėjo savo paprastumu, nuoširdumu, empatija, mokėjimu užmegzti ryšį su pašnekovais.
Metams bėgant Renatos veiklos keitėsi, plėtėsi ir dabar ją galimą pamatyti vedant ne vieną pokalbių laidą, kuriant internetines laidas.
Nuo pat pirmųjų dienų televizijos ekranuose moteris žavėjo ne tik savo profesionalumu ir gabumais prieš kameras, bet ir nepriekaištingu stiliumi.
Su metais jos stilius tapo vis subtilesnis ir rafinuotesnis, tačiau ji niekada nesirinko didelių ar šokiruojančių išvaizdos pokyčių.
Moters pasirinkimai visada išliko elegantiški, atspindintys subrendusią asmenybę, tačiau kartu išlaikantys šiuolaikišką ir modernų įvaizdį.
R. Šakalytė visada išsiskirdavo elegancija, rafinuotumu ir gebėjo idealiai perteikti laidų vedėjos įvaizdžius.
