Remigijaus Šimašiaus šeimoje – naujas etapas: viešai kreipėsi į sūnų

R. Šimašius socialiniuose tinkluose paviešino nuotrauką su sūnumi Anupru, kurioje jis matyti vilkintis karinę uniformą.
Remigijus Šimašius didžiuojasi sūnaus pasirinkimu
Įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Anuprai, didžiuojuosi Tavimi. Tavo pasiryžimas dar labiau sutvirtins ir Tavo puikų charakterį, ir Lietuvą“, – prie kadro rašė R. Šimašius.
Naujienų portalui tv3.lt Remigijus atskleidė, kad šis kadras buvo užfiksuotas priesaikos ceremonijoje.
„Sūnus savanoriškai pasirinko būtinąją tarnybą“, – pasidalijo R. Šimašius.
Primename, kad šiemet Anupras užbaigė kitą svarbų etapą – baigė mokyklą.
Tąkart šia džiugia proga R. Šimašius viešai pasidžiaugė socialiniuose tinkluose, paviešindamas nuotrauką su sūnumi.
„Anupras baigė mokyklą. Didžiuojuosi juo be galo“, – rašė jis.
