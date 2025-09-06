Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Remigijaus Šimašiaus šeimoje – naujas etapas: viešai kreipėsi į sūnų

2025-09-06 10:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 10:30

Buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius sūnų Anuprą išleidžia į naują etapą ir didžiuojasi šiuo atžalos pasirinkimu.

Remigijus Šimašius su sūnumi Anupru (nuotr. socialinių tinklų)

Buvęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius sūnų Anuprą išleidžia į naują etapą ir didžiuojasi šiuo atžalos pasirinkimu.

15

R. Šimašius socialiniuose tinkluose paviešino nuotrauką su sūnumi Anupru, kurioje jis matyti vilkintis karinę uniformą.

Remigijus Šimašius didžiuojasi sūnaus pasirinkimu

Įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Anuprai, didžiuojuosi Tavimi. Tavo pasiryžimas dar labiau sutvirtins ir Tavo puikų charakterį, ir Lietuvą“, – prie kadro rašė R. Šimašius.

View this post on Instagram

A post shared by Remigijus Šimašius (@remigijussimasius)

Naujienų portalui tv3.lt Remigijus atskleidė, kad šis kadras buvo užfiksuotas priesaikos ceremonijoje.

„Sūnus savanoriškai pasirinko būtinąją tarnybą“, – pasidalijo R. Šimašius.

Primename, kad šiemet Anupras užbaigė kitą svarbų etapą – baigė mokyklą.

Tąkart šia džiugia proga R. Šimašius viešai pasidžiaugė socialiniuose tinkluose, paviešindamas nuotrauką su sūnumi.

„Anupras baigė mokyklą. Didžiuojuosi juo be galo“, – rašė jis.

Lt
Lt
2025-09-06 10:40
Nerodykite tokių karių, nes rusui pagunda pulti.
Atsakyti
Jo
Jo
2025-09-06 11:16
Šalia tarnaujantiems pakels nuotaiką.....man jau pakėlė nuotaiką .zvengiu negaliu
Atsakyti
dirvele
dirvele
2025-09-06 10:39
pakazuchinikas , i ukraina i fronta ten tokiu anupru reikia , ku rva vardas vemt vercia
Atsakyti
