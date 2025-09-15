Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

„Primetime Emmy“ apdovanojimuose – garsiausios žvaigždės: netrūko drąsių įvaizdžių

2025-09-15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 14:58

Sekmadienį Los Andžele įvyko 77-oji „Primetime Emmy“ apdovanojimų įteikimo ceremonija. 

„Primetime Emmy“ apdovanojimų įteikimo ceremonija (nuotr. SCANPIX)
73

Sekmadienį Los Andžele įvyko 77-oji „Primetime Emmy“ apdovanojimų įteikimo ceremonija. 

0

Jos dalyviai nustebino ryškiais ir neįprastais įvaizdžiais.

„Primetime Emmy“ apdovanojimų įteikimo ceremonija
(73 nuotr.)
(73 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Primetime Emmy“ apdovanojimų įteikimo ceremonija

Apdovanojimuose bene ryškiausią ir drąsiausią įvaizdį turėjo aktorė Jenna Ortega, vaidinanti seriale Wednesday. Šiam vakarui ji pasirinko suknelę, kurios viršų puošia deimantai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Renginyje dalyvavo ir dainininkė Selena Gomez, kurią atlydėjo sužadėtinis Benny Blanco. Pora atrodė puikiai: Selena vilkėjo ryškiai raudoną suknelę, o Benny buvo pasiruošęs puošniu kostiumu.

Įvaizdžiu nustebino ir aktorė Sarah Paulson: ji vilkėjo plunksnomis puoštą dramatišką suknelę.

Nepaisant išskirtinių drabužių, netrūko ir klasikos. Dainininkė Rita Ora vilkėjo klasikinę baltą suknelę, prie kurios priderino baltus aukštakulnius. Plaukus buvo susisegusi į elegantišką kuodą.

Apdovanojimų ceremonijoje buvo pagerbtas ir neseniai anapilin iškeliavęs legendinis Ozzy Osbourne.

Paaiškėjo nugalėtojai

Geriausiu riboto formato arba antologiniu serialu tapo „Adolescence“, geriausia drama – „The Pitt“, komedija – „The Studio“.

Dramos aktorių kategorijose nugalėjo Noah Wyle („The Pitt“), Britt Lower („Severance“), Tramell Tillman („Severance“) ir Katherine LaNasa („The Pitt“).

Komedijoje – Seth Rogen („The Studio“), Jean Smart („Hacks“), Jeff Hiller („Somebody Somewhere“) ir Hannah Einbinder („Hacks“).

Riboto formato ar filmo apdovanojimus pelnė Stephen Graham („Adolescence“), Cristin Milioti („The Penguin“), Owenas Cooperis ir Erin Doherty („Adolescence“).

