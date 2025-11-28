 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prieš didįjį „Kelias į žvaigždes“ koncertą Anatolijus Oleinik atsidūrė ligoninėje: paaiškėjo, ar dalyvaus

2025-11-28 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 18:30

Praėjusią savaitę dainininkas Anatolijus Oleinik atsidūrė ligoninėje. Vyras skundėsi stipriais pilvo skausmais, o šiandieną jo laukia „Kelias į žvaigždes.20 metų“ koncertas. 

Praėjusią savaitę dainininkas Anatolijus Oleinik atsidūrė ligoninėje. Vyras skundėsi stipriais pilvo skausmais, o šiandieną jo laukia „Kelias į žvaigždes.20 metų“ koncertas. 

0

Naujienų portalui tv3.lt Anatolijus Oleinik atvirai prakalbo apie laukiamą koncertą ir situaciją ligoninėje.

Lips ant scenos

Nepaisant to, kad dar visai neseniai Anatolijus gulėjo ligoninėje, tačiau jau šiandieną jo laukia įspūdingas koncertas su žinomais projekto „Kelias į žvaigždes“ dalyviais.

„Jaučiuosi žymiai geriau, su nekantrumu laukiu „KĮŽ“ koncerto. Pasiilgau tiek dalyvių, tiek ir žiūrovų, iš visos gerklės dainuojančių taip gerai žinomas mūsų dainas“, – atviravo jis.

Anatolijui daugiausia nerimo kėlė nežinomybė, ar prireiks operacijos, nes gydytojai įtarė, kad gali būti apendicitas.

„Šiai dienai neprireikė, bet labai pataria ateiti sausį–vasarį ir vis tik galutinai išsiaiškinti situaciją su tuo apendicitu. Šiandien turbūt paskutinė antibiotikų diena. Labai noriu padėkoti Všį Druskininkų ligoninės personalui už rūpestį mano sveikata – buvo patogu, o personalas labai atidus ir dėmesingas. Buvo pakankamai komfortiška, kiek toje situacijoje tai buvo įmanoma“, – sakė dainininkas.

Beje, pirmas dvi dienas, kai vežiojo pacientams maistą, bėgdavau iškart į lauką parūkyt, nes buvo neįmanoma būti palatoje apsuptoje skaniausių valgyklos maisto kvapų.“

Baigdamas pokalbį, Anatolijus neslėpė, kad jaučia didelį jaudulį prieš šiandienį koncertą Klaipėdoje, Švyturio arenoje.

„Tik anksčiau tai buvo visuotinis jaudulys – pirmi kartai didžiojoje scenoje. O dabar tai jaudulys, kuris kelia šventę, ir tiesiog lauki tos sekundės, kai susitiks žiūrovų ir mano žvilgsniai – ir visi žinos, ką ir kaip toliau daryti“, – atviravo dainininkas.

