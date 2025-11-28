Prieš didįjį „Kelias į žvaigždes“ koncertą Anatolijus Oleinik atsidūrė ligoninėje: paaiškėjo, ar dalyvaus

Naujienų portalui tv3.lt Anatolijus Oleinik atvirai prakalbo apie laukiamą koncertą ir situaciją ligoninėje.
Lips ant scenos
Nepaisant to, kad dar visai neseniai Anatolijus gulėjo ligoninėje, tačiau jau šiandieną jo laukia įspūdingas koncertas su žinomais projekto „Kelias į žvaigždes“ dalyviais.
„Jaučiuosi žymiai geriau, su nekantrumu laukiu „KĮŽ“ koncerto. Pasiilgau tiek dalyvių, tiek ir žiūrovų, iš visos gerklės dainuojančių taip gerai žinomas mūsų dainas“, – atviravo jis.
Anatolijui daugiausia nerimo kėlė nežinomybė, ar prireiks operacijos, nes gydytojai įtarė, kad gali būti apendicitas.
„Šiai dienai neprireikė, bet labai pataria ateiti sausį–vasarį ir vis tik galutinai išsiaiškinti situaciją su tuo apendicitu. Šiandien turbūt paskutinė antibiotikų diena. Labai noriu padėkoti Všį Druskininkų ligoninės personalui už rūpestį mano sveikata – buvo patogu, o personalas labai atidus ir dėmesingas. Buvo pakankamai komfortiška, kiek toje situacijoje tai buvo įmanoma“, – sakė dainininkas.
Neretai ligoninėje atsidūrę žmonės skundžiasi prastu maistu. Pasiteiravus, kokia situacija yra Druskininkų ligoninėje, Anatolijus šyptelėjo: „Dėl maisto – jokių problemų. Pirmą parą negalėjau valgyti, antrą parą vis dar negalėjau, bet jau leido vandens gurkštelti, o trečią parą jau gavau avižinės košės. Tai buvo tobula – kaip restorane. Ir kiekvieną dieną vis skaniau, nes pridėdavo po papildomą patiekalą ar ingredientą. Žodžiu, kaip tame anekdote apie šunį ir grikius.
Beje, pirmas dvi dienas, kai vežiojo pacientams maistą, bėgdavau iškart į lauką parūkyt, nes buvo neįmanoma būti palatoje apsuptoje skaniausių valgyklos maisto kvapų.“
Baigdamas pokalbį, Anatolijus neslėpė, kad jaučia didelį jaudulį prieš šiandienį koncertą Klaipėdoje, Švyturio arenoje.
„Tik anksčiau tai buvo visuotinis jaudulys – pirmi kartai didžiojoje scenoje. O dabar tai jaudulys, kuris kelia šventę, ir tiesiog lauki tos sekundės, kai susitiks žiūrovų ir mano žvilgsniai – ir visi žinos, ką ir kaip toliau daryti“, – atviravo dainininkas.
