Praūžė „Oktoberfest Klaipėda 2025“: miestiečiai nori, kad tai taptų tradicija

„Oktoberfest Klaipėda 2025“ organizatoriai – Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai – praėjusį savaitgalį įsuko smagų šurmulį visame mieste. Buvo sukurtas gastronominis žemėlapis, leidęs pažinti vokiečių virtuvę 17-oje restoranų, kuriuose noriai lankėsi ir turistai iš kruizinių laivų, patys miestiečiai ar Klaipėdos svečiai.
Penktadienio vakarą Teatro aikštėje buvo suformuota linksma eisena: Klaipėdos džiazo orkestro muzikantai, kojūkininkai ir kolona prisijungusių žmonių palydėjo žirgų traukiamą vokišką antikvarinį vežimaitį su statinėmis į Turgaus aikštės palapinę, kuri tapo šventės epicentru.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus ir vokiečių bendrijos pirmininkas Arnolds Piklaps atidarė šventę sveikinimo kalbomis, kartu buvo atkimšta ir simbolinė pirmoji statinė.
Pasirodė muzikantai
Šventiškai išpuoštos palapinės scenoje per dvi dienas pasirodė dešimtys muzikantų: linksmais vokiškais šlageriais džiugino vienintelė tokio žanro grupė Lietuvoje „Allegretto Band“, šokių traukinį užkūrė legendiniai „Poliarizuoti stiklai“.
Visų laikų auksinių hitų programa žmones ant suolų kėlė Deividas Norvilas, „Laukininkai“, „Old City Band“. Su publika nuotaikingai bendravo šventės vedėjai – Dainius Martinaitis ir Tomas Tracevskis, leidę sužinoti įdomių faktų apie daugiau nei 200 metų Miunchene vykstantį „Oktoberfest“ festivalį, jo istoriją, tradicijas. Buvo apdovanoti įspūdingi kostiumai, prizų gavo ir smagių rungčių dalyviai.
Draugiškai praleistas laikas
Žmonės draugiškai leido laiką prie bendrų stalų, mėgavosi karkomis su kopūstais, vokiškomis dešromis, sūriaisiais riestainiais ir kėlė litrinius bokalus, pagal bavariškus papročius išvien dainuodami „Ein Prosit“.
Palapinėje dirbusių apsaugos darbuotojų teigimu, per abi dienas neužfiksuota jokių rimtų incidentų.
„Tai rodo, kad Klaipėda ir nori, ir moka kultūringai švęsti, už tai kiekvienam dalyvavusiam verta padėkoti. Taip pat dėkojame Klaipėdos vokiečių bendrijai, iniciavusiai teminius renginius. Džiaugiamės, kad prisijungė Klaipėdos turizmo mokykla, antrąją šventės dieną surengusi puikią popietę šeimoms: vaikai mokėsi kurti animacinius filmukus, lipdė keramikos dirbinius, kūrė originalius piešinius, glazūravo vokiškus meduolius.
Šalia palapinės veikė karuselė ir jauki mugė – dėkojame prekybininkams, prisidėjusiems prie bendros nuotaikos sukūrimo“, – kalbėjo Žvejų rūmų direktorė Kristina Jakštė.
Net ir „Oktoberfest Klaipėda 2025“ pasibaigus, apie renginį netyla kalbos – miestiečiai prašo, kad ši tradicija turėtų tęsinį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!