Pradinių klasių mokytojos pasimatymas baigėsi mirtimi: „Ji žinojo, kad kažkas ne taip“

Incidentas įvyko 2023 m. vasario 14-ąją, per Valentino dieną, kai Hill kartu su vyru vakarieniavo „Hacienda Las Margaritas Bar & Grill“ meksikiečių restorane Elgine, rašo „New York Post“.
„Jos burna degė – ji žinojo, kad kažkas ne taip“
Pasak velionės motinos Kelly Hunter, dukra vos paragavusi „Margaritos“ pajuto deginantį skausmą burnoje ir ėmė vemti.
„Jos burna buvo tarsi užsidegusi, ji iškart suprato, kad kažkas ne taip, – sakė Hunter televizijai. – Ji pašoko, nubėgo į tualetą, pradėjo vemti ir skalauti burną vandeniu.“
Po incidento Hill buvo diagnozuotas rimtas stemplės pažeidimas – susidarė skylė, dėl kurios jai teko atlikti daugybę operacijų ir maitintis per vamzdelį.
Vos prieš kelias dienas iki mirties gydytojai atliko dar vieną procedūrą – jie nustatė, kad žaizda vis dar nebuvo visiškai sugijusi, tačiau uždegimas sumažėjo ir chirurgai galėjo ją dalinai susiūti.
Jos motina socialiniuose tinkluose rašė, kad Holly turėjo tęsti maitinimąsi per vamzdelį ir vėliau planuota pakartotinė apžiūra, siekiant įvertinti gijimą.
Tačiau Elgino pradinės mokyklos direktorius Nate Meraz sekmadienį išplatino pareiškimą, kuriame pranešė apie mokytojos netektį: „Šį rytą gavau neįsivaizduojamą skambutį – Holly mirė netikėtai. Ji buvo atsidavusi mokytoja, Elgino mokyklos alumnė, mylima mama ir žmona.“
Nepaisydama nuolatinių sveikatos problemų, moteris ir toliau mokė trečios klasės mokinius bei rūpinosi šeima. Jos nekrologe rašoma, kad moteris „per pastaruosius dvejus su puse metų patyrė ilgą ir sunkią medicininę kelionę, išlaikydama stiprybę ir meilę kitiems.“
Po incidento Hill padavė restoraną į teismą ir, kaip praneša „News 9“, pasiekė konfidencialų susitarimą dėl žalos atlyginimo. Restoranas dar 2023 m. gegužę viešai pareiškė: „Labai apgailestaujame dėl to, kas įvyko. Per šiuos 10 metų niekada neturėjome tokios situacijos – tai neturėjo nutikti.“
