  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prabilo kartu su Williamu mokęsis vyras: šių princo žodžių nepamirš niekada

2025-11-21 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Buvęs princo Williamo bendramokslis atskleidė prisiminimą, kaip būsimasis Jungtinės Karalystės karalius dar mokykloje prajuokino klasę, kai buvo paklaustas, kuo nori būti užaugęs.

Princas Williamas

Aktorius ir komikas Humphrey Ker, mokęsis kartu su Williamu privačioje „Ludgrove“ berniukų mokykloje Berkšyre, o vėliau ir Etono koledže, prisiminė vieną ypač linksmą akimirką, kai mokiniai turėjo parašyti kelias eilutes apie savo svajonių profesiją. 

Visa klasė prapliupo juoktis

Humphrey pasakojo, kad dauguma klasės draugų rašė gana įprastus dalykus — norą tapti pilotu, futbolininku ar kovotoju už „Arsenal“.

Tačiau kai atėjo Williamo eilė, visi suprato, kad jo galimybių laukas daug siauresnis: kaip būsimas sosto įpėdinis, jis iš esmės neturėjo pasirinkimo, kuo taps užaugęs.

Jis interviu „The Telegraph“ pasakojo: „Kai kurių svajonės buvo būti naikintuvo pilotu, „Arsenal“ puolėju ir panašiai. O Williamas pasakė: „Aš noriu būti policininku.“ Ir visa klasė prapliupo juoktis, nes visi žinojome, kad jis tikrai nebus policininkas — jo gyvenimo kelias jau buvo aiškus. Jis turėjo tapti karaliumi.“

Princas Williamas mokėsi tik prestižinėse Jungtinės Karalystės mokyklose. Vaikystėje jis lankė privačią berniukų parengiamąją Ludgrove mokyklą Berkšyre, garsėjančią aukštais akademiniais standartais ir griežta disciplina.

Vėliau, sulaukęs trylikos, Williamas pradėjo mokytis Etono koledže – vienoje žymiausių ir elitinių britų mokyklų, kurioje ugdomi daugelio šalies lyderių ir aristokratų vaikai.

Baigęs Etoną, sosto įpėdinis įstojo į Sent Andruso universitetą Škotijoje. Ten jis studijavo geografiją ir įgijo bakalauro laipsnį, o studijų metais susipažino ir su Kate Middleton, kuri vėliau tapo jo žmona.

