Po Šri Lanką keliaujanti influencerė paviešino šokiruojantį vaizdo įrašą: vyras atvirai reikalavo lytinių santykių

Šis nemalonus nutikimas buvo paviešintas socialiniuose tinkluose, kur moteris, pasak „New York Post“, nusprendė atskleisti realybę, su kuria gali susidurti moterys keliaudamos.
Šokiruojanti patirtis
Naujosios Zelandijos keliautoja, internete žinoma kaip molsgonewild (tikrasis vardas – Molly), pasisakė po šio sukrečiančio įvykio, kuris neseniai sulaukė dėmesio socialinėje erdvėje. Ji pasidalijo savo įspūdžiais iš vienos kelionės Šri Lankoje ir atvirai pripažino ilgai svarsčiusi, ar dalintis šia istorija.
„Svarščiau, ar turėčiau tai viešinti, bet tai yra moters solo kelionių realybė“, – rašė ji savo „Instagram“ sekėjams.
Keliaudama tuktuku po Šri Lanką, Molly susidūrė su vietos gyventoju, kuris ne tik reikalavo lytinių santykių, bet galiausiai ir parodė jai savo lytinį organą.
„Tai buvo viena iš tų akimirkų, kurios išmuša iš vėžių, net jei manai, kad esi pasiruošusi viskam“, – prisipažino ji.
Paviešino vaizdo įrašą
Šimtus kartų internete bendrintame vaizdo įraše matoma, kaip prie Molly, sėdinčios savo transporto priemonėje, artinasi iš pažiūros paprastas vyras. Tačiau įvykiai labai greitai pakrypsta nepatogia linkme.
„Sekso?“ – paklausia vyras.
„Tikrai ne“, – atsako Molly.
Tada vyras išsitraukia savo lytinį organą ir vis kartoja: „Prašau?“
Sukrėsta Molly akimirksniu nuvažiuoja ir sušnabžda: „Kas ką tik įvyko?“
Duodama interviu portalui news.com.au, Molly atskleidė, kad incidento metu buvo apimta šoko, todėl sunkiai gebėjo įvertinti padėties rimtumą.
„Jis priėjo visiškai normaliai, atrodė malonus, kaip ir visi kiti Šri Lankos žmonės, kuriuos buvau sutikusi… Nesitikėjau, kad kažkas panašaus gali nutikti“, – pasakojo ji.
Nors incidentas įvyko užsienyje, Molly pabrėžė, kad panašūs atvejai nėra vien egzotiškų šalių realybė: „Esu patyrusi seksualinį priekabiavimą ir Naujojoje Zelandijoje. Tai nėra baimė, susijusi tik su kelionėmis. Tai gali nutikti namuose, bet kur.“
Stos prieš teismą
Po šios istorijos paviešinimo buvo patvirtinta, kad vaizdo įraše matomas vyras yra sulaikytas ir bus teisiamas.
Vėliau paskelbtame vaizdo įraše Molly minėjo sulaukusi neįtikėtinos reakcijos – komentarai buvo ir palaikantys, ir keliantys nuostabą.
Nepaisant šios šokiruojančios situacijos, keliautoja akcentavo, kad šis įvykis jokiu būdu neturėtų būti laikomas solo kelionių esmės atspindžiu.
„Esu buvusi daugelyje šalių, kurias žmonės laiko nesaugiomis, ir visur mane pasitiko tik vietinių gerumas“, – sakė ji.
