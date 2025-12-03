 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Po Šri Lanką keliaujanti influencerė paviešino šokiruojantį vaizdo įrašą: vyras atvirai reikalavo lytinių santykių

2025-12-03 07:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-12-03 07:30

Naujosios Zelandijos keliautojos solo nuotykis Šri Lankoje virto bauginančia patirtimi, kai visiškai nepažįstamas vyras priėjo prie jos automobilio ir atvirai apnuogino savo lytinį organą.

Influencerė patyrė seksualinį priekabiavimą (nuotr. stop kadrai)

Naujosios Zelandijos keliautojos solo nuotykis Šri Lankoje virto bauginančia patirtimi, kai visiškai nepažįstamas vyras priėjo prie jos automobilio ir atvirai apnuogino savo lytinį organą.

REKLAMA
0

Šis nemalonus nutikimas buvo paviešintas socialiniuose tinkluose, kur moteris, pasak „New York Post“, nusprendė atskleisti realybę, su kuria gali susidurti moterys keliaudamos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šokiruojanti patirtis

Naujosios Zelandijos keliautoja, internete žinoma kaip molsgonewild (tikrasis vardas – Molly), pasisakė po šio sukrečiančio įvykio, kuris neseniai sulaukė dėmesio socialinėje erdvėje. Ji pasidalijo savo įspūdžiais iš vienos kelionės Šri Lankoje ir atvirai pripažino ilgai svarsčiusi, ar dalintis šia istorija.

REKLAMA
REKLAMA

„Svarščiau, ar turėčiau tai viešinti, bet tai yra moters solo kelionių realybė“, – rašė ji savo „Instagram“ sekėjams.

REKLAMA

Keliaudama tuktuku po Šri Lanką, Molly susidūrė su vietos gyventoju, kuris ne tik reikalavo lytinių santykių, bet galiausiai ir parodė jai savo lytinį organą.

„Tai buvo viena iš tų akimirkų, kurios išmuša iš vėžių, net jei manai, kad esi pasiruošusi viskam“, – prisipažino ji.

Paviešino vaizdo įrašą

Šimtus kartų internete bendrintame vaizdo įraše matoma, kaip prie Molly, sėdinčios savo transporto priemonėje, artinasi iš pažiūros paprastas vyras. Tačiau įvykiai labai greitai pakrypsta nepatogia linkme.

REKLAMA
REKLAMA

Sekso?“ – paklausia vyras.

„Tikrai ne“, – atsako Molly.

Tada vyras išsitraukia savo lytinį organą ir vis kartoja: „Prašau?“

Sukrėsta Molly akimirksniu nuvažiuoja ir sušnabžda: „Kas ką tik įvyko?“

Duodama interviu portalui news.com.au, Molly atskleidė, kad incidento metu buvo apimta šoko, todėl sunkiai gebėjo įvertinti padėties rimtumą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jis priėjo visiškai normaliai, atrodė malonus, kaip ir visi kiti Šri Lankos žmonės, kuriuos buvau sutikusi… Nesitikėjau, kad kažkas panašaus gali nutikti“, – pasakojo ji.

Nors incidentas įvyko užsienyje, Molly pabrėžė, kad panašūs atvejai nėra vien egzotiškų šalių realybė: „Esu patyrusi seksualinį priekabiavimą ir Naujojoje Zelandijoje. Tai nėra baimė, susijusi tik su kelionėmis. Tai gali nutikti namuose, bet kur.“

REKLAMA

Stos prieš teismą

Po šios istorijos paviešinimo buvo patvirtinta, kad vaizdo įraše matomas vyras yra sulaikytas ir bus teisiamas.

Vėliau paskelbtame vaizdo įraše Molly minėjo sulaukusi neįtikėtinos reakcijos – komentarai buvo ir palaikantys, ir keliantys nuostabą.

Nepaisant šios šokiruojančios situacijos, keliautoja akcentavo, kad šis įvykis jokiu būdu neturėtų būti laikomas solo kelionių esmės atspindžiu.

„Esu buvusi daugelyje šalių, kurias žmonės laiko nesaugiomis, ir visur mane pasitiko tik vietinių gerumas“, – sakė ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žvakės (nuotr. 123rf.com)
Rasta negyva „OnlyFans“ žvaigždė: įtariamas žinomas reperis

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų