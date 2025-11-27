Smarkūs potvyniai Šri Lankoje: žuvo 40 žmonių

Vyriausybės nelaimių valdymo centras pranešė, kad 25 žmonės žuvo kalnuotuose Badulos ir Nuvaros Elijos regionuose, kur auginama arbata. Šie regionai įsikūrę centrinėje provincijoje, esančioje maždaug 300 km į rytus nuo sostinės Kolombo
Likusieji žuvo kituose regionuose.
Šri Lanką pavojingi orai užgriuvo praėjusią savaitę. Savaitgalį pliaupusios smarkios liūtys sukėlė chaosą, užtvindydamos namus, laukus ir kelius.
Kai kuriose kalnuoto regiono vietose pareigūnai sustabdė traukinių eismą dėl ant bėgių užvirtusių akmenų, purvo ir medžių. Tuo metu vietos televizija rodė darbininkus, skubančius šalinti nuolaužas. Dėl didelių potvynių taip pat buvo uždaryti keliai.
Anot nelaimių valdymo centro, dėl pavojingų orų sąlygų nukentėjo apie 4 tūkst. šeimų.
