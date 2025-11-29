„Skelbime – „jokių trūkumų“, servise – važiuoti pavojinga: štai kaip nusipirktas automobilis vedė iš proto

To daryti pirkėjas nepanoro ir pasiūlė pardavėjui grąžinti automobilį, o šio paprašė atiduoti sumokėtus pinigus. Pardavėjas nesutiko su tokiomis sąlygomis ir pasiūlė suremontuoti automobilį pats.
Neradus sutarimo, šį ginčą teko spręsti Panevėžio apylinkės teismui. Pirkėjas įrodė, kad įsigyta „Mazda 6“ turėjo paslėptų esminių gedimų, todėl teismas nutraukė pirkimo–pardavimo sutartį, pritaikė restituciją ir priteisė nuostolius bei bylinėjimosi išlaidas.
Skelbime – „jokių trūkumų“
Ieškovas teismui nurodė, kad automobilį „Mazda 6“ susirado internete. Skelbime buvo teigiama, jog parduodamas 2015 metų universalas su maždaug 220 tūkst. kilometrų rida, be defektų, su pilna serviso istorija.
Pasak Ovidijaus, skelbimo formuluotės ir pardavėjo kalbos kėlė pasitikėjimą: automobilis esą prižiūrėtas „Mazdos“ centre Prancūzijoje, yra visos sąskaitos, neseniai atliktas aptarnavimas:
„Pardavėjo atstovas nuolat kartojo, kad mašina labai geros būklės, prižiūrėta salone. Taip pat jis pabrėžė, kad net alyvos keisti nereikia. Bandomojo važiavimo metu automobilis jokių įtartinų garsų ar gedimų neišdavė, todėl sutarėme dėl kiek mažesnės nei skelbime – 8,2 tūkst. eurų kainos. Pinigai buvo pervesti į įmonės sąskaitą, pasirašyta pirkimo–pardavimo sutartis.“
Gedimai pasirodė netrukus
Praėjus vos kelioms dienoms nuo įsigijimo, automobilio prietaisų skydelyje pasirodė pranešimai „Variklio systemos patikra“ ir „Suodžių filtro patikra“, užsidegė įspėjamieji simboliai.
Pirkėjas kreipėsi į servisą dėl suodžių filtro regeneracijos, tačiau klaidos nedingo. Vėlesnės diagnostikos metu skirtinguose automobilių servisuose nustatyta daugiau rimtų „Mazda“ problemų.
„Nustatytas per mažas alyvos slėgis variklyje, vakuuminio siurblio gedimas, užsikimšęs suodžių filtras, alyvos nuotėkiai, per didelis alyvos kiekis, gausybė elektroninių klaidų“, – bėdas vardijo Ovidijus.
Serviso atstovai transporto defektiniame akte nurodė, kad automobilio rekomenduojama nebeeksploatuoti, o remontas galėtų kainuoti iki kelių tūkstančių eurų.
„Meistrai aiškiai pasakė – dėl variklio gedimų šiuo automobiliu geriau nebevažiuoti“, – kalbėjo ieškovas ir teigė, kad apie tokius rimtus defektus pirkimo metu nežinojo ir negalėjo žinoti.
Pardavėjas kaltę vertė pirkėjui
Pardavėjas su ieškiniu nesutiko ir tvirtino, kad pirkėjui buvo parduotas naudotas, daug kilometrų nuvažiavęs automobilis, todėl gedimai galėję atsirasti jau eksploatacijos metu.
Bendrovė rėmėsi sutarties sąlygomis, kuriose numatyta, kad tai naudota transporto priemonė, kuri gali turėti defektų, todėl pirkėjas prieš pirkdamas gali ją savo sąskaita tikrinti.
Atsakovės atstovai teigė, jog pirkėjas automobiliu nuvažiavo daugiau kaip 3 tūkst. kilometrų, pats turėjo tikrinti alyvos lygį ir eksploatuoti atsakingai.
„Ieškovas akivaizdžiai siekia praturtėti atsakovės sąskaita, o nurodomos remonto kainos – nepagrįstos ir dirbtinai išpūstos“, – pažymėjo įmonė atsiliepime į ieškinį.
Tačiau teismas atkreipė dėmesį, kad pardavėjas į automobilio apžiūras servise neatvyko, į pirkėjo kvietimus dalyvauti nereagavo.
Sutartis nutraukta
Teismas padarė išvadą, kad esminiai variklio ir kitų sistemų defektai egzistavo dar sandorio sudarymo metu, o pirkėjas, kaip vidutinis vartotojas, jų negalėjo nustatyti vien vizualine apžiūra ir bandomuoju važiavimu.
Skelbime ir pardavėjo pasakojimuose automobilis buvo pristatytas kaip tvarkingas, su visa priežiūros istorija.
Todėl teismas nusprendė nutraukti šią pirkimo–pardavimo sutartį, taikyti restituciją ir įpareigojo pardavėją grąžinti Ovidijui 8,2 tūkst. eurų, o pirkėją – grąžinti pardavėjui automobilį „Mazda 6“. Automobilis turi būti atsiimtas pardavėjo sąskaita.
Be to, iš atsakovo priteista 1 260 eurų nuostolių bei apie 3,7 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidoms padengti.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.