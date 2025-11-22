 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje – policijos sujudimas: sustabdytas vogtas „Lexus“

2025-11-22 19:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-22 19:25

Sostinėje šeštadienio vakarą policijos pareigūnų sujudimas – sulaikytas „Lexus“ automobilis, kaip paaiškėjo, yra vogtas.

Vilniuje sulaikytas vogtas Lexus (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Sostinėje šeštadienio vakarą policijos pareigūnų sujudimas – sulaikytas „Lexus“ automobilis, kaip paaiškėjo, yra vogtas.

REKLAMA
1

Žalgirio gatvėje prieš 18 val. vakaro žmonės pastebėjo dideles policijos pajėgas, apsupusias automobilį – buvo atvykę net 4 policijos automobiliai.

Vilniuje sulaikytas vogtas Lexus
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje sulaikytas vogtas Lexus

Dėl incidento Žalgirio gatvėje buvo net sustabdytas eismas. Aiškėja, kad automobiliu važiavo jį pavogęs asmuo.

Policija sulaikė mažiausiai vieną įtariamąjį. Panašu, kad automobilis nėra apgadintas.

Automobilis yra su Vokiškais valstybiniais registracijos numeriais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų