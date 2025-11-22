Vilniuje – policijos sujudimas: sustabdytas vogtas „Lexus“

Žalgirio gatvėje prieš 18 val. vakaro žmonės pastebėjo dideles policijos pajėgas, apsupusias automobilį – buvo atvykę net 4 policijos automobiliai.
Dėl incidento Žalgirio gatvėje buvo net sustabdytas eismas. Aiškėja, kad automobiliu važiavo jį pavogęs asmuo.
Policija sulaikė mažiausiai vieną įtariamąjį. Panašu, kad automobilis nėra apgadintas.
Automobilis yra su Vokiškais valstybiniais registracijos numeriais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
