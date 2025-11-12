 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Plinta emocionalus Džordanos Butkutės atsisveikinimas su vyru: „Aš taip graudinuosi"

2025-11-12 16:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-12 16:45

Socialiniame tinkle plinta itin jautrūs kadrai, kuriuose užfiksuota Džordana Butkutė su vyru Elegijumi Strasevičiumi. Nuotraukose – emocingas judviejų atsisveikinimas oro uoste.

Socialiniame tinkle „Facebook“ Dž. Butkutė paviešino jautrų įrašą.

Plinta emocingas įrašas

Jame moteris paviešino keletą kadrų, kuriame matyti, kaip ji jausmingai atsisveikina su vyru oro uoste.

Kaip pranešė Džordana, ji išskrenda į Čikagą, o vyras lieka Lietuvoje.

Prie kadrų moteris pasidalijo ir itin emocionaliomis mintimis apie meilę bei išsiskyrimus.  

„Išlydi mane mano meilė į Čikagą vieną (su grupe), bet be jo.. Labai labai liūdna be jo. Seniai buvom išsiskyrę savaitei laiko. Koja kojon – visur kartu visada! Na, išskyrus tuos atvejus, kai išvažiuodavo su mocu. Aš jau taaaip graudinuosi, kad net kažkaip širdį spaudžia. O jis mane ramina, kad greitai tas laikas prabėgs.

Palinkėjo gero skrydžio, gražių koncertų ir dar šiaip bando prajuokint … Nežinau… rašau dabar kaip koks vaikas, „atskirtas nuo tėvų“, kai nuveda į darželį pirmąkart..

O mūsų Kristina tai matydama, užfotkino mus. Nors ne foto buvo mano galvoje. Dzin, kad žmonės žiūri, pažįsta ir stebi mūsų atsisveikinimą. Neliūdėk, džiaugsmyti ir tu. Grįšiu ir mylėsiu tave dar labiau, nei vakar, nei šiandien. Daugiau nei visada!

Jei įmanoma dar labiau mylėti. Jau sėdžiu lėktuve ir Jau tavęs ilgiuosi, mano Eleguti. Saugok save. Aš, žinok – visada šalia!“ – socialiniame tinkle rašė Dž. Butkutė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

