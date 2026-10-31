Per Helovyną mieste užfiksuotas Radži: nustebsite pamatę, šalia ko stovėjo dainininkas

Šeštadienį žinomas dainininkas savo socialinių tinklų paskyroje pademonstravo kelis kadrus, kuriuose užfiksuotas šalia įspūdingų, šiurpių papuošimų.
Pasidalijo kadrais
Fotografijose dainininkas įsiamžino prie Drakulos bei kitų mieste pastebėtų Helovyno akcentų, kuriais nusprendė pasidalyti su savo gerbėjais.
„Linksmo Helovyno“, – geros nuotaikos neslepiančiam įrašui trumpą palinkėjimą pridėjo R. Aleksandrovičius.
Skelbia koncertinį turą
Primename, kad artėjant svarbioms gyvenimo progoms dainininkas Radži paskelbė stulbinančią žinią – kitų metų pradžioje pradės turą, kurio metu aplankys penkis Lietuvos miestus.
Šią džiugią naujieną jis paviešino penktadienį socialiniame tinkle Instagram.
„Labas rytas, draugai ir fanai! Rytą pradedu su geromis naujienomis sau ir jums! Taigi neišvengiamai artėja mano jubiliejus – netgi du jubiliejai. Jau 2027 m. vasario 14 d. man sukaks 40 metų! Ir 20 metų sceninės veiklos!
Ta proga ruošiamasi aplankyti 5 didžiausius Lietuvos miestus, kuriuose įvyks jubiliejiniai mano koncertai! Net nesitiki, kad man 40 metų, bet gražiausi metai praėjo scenoje su jumis, nesigailiu, kad juos praleidau dainuodamas, dovanodamas jums šypseną, emociją ir gerą nuotaiką!
Už šį muzikinį kelią ir savo sulauktus metus esu dėkingas savo mamai Vidutei ir žmonėms, kurie padeda eiti šiuo keliu, kuriuo ir norėjau eiti.
TURAS PRASIDĖS: 2027 m. vasario 24 d. Ir tęsis iki pat pavasario! Palieku visą informaciją, kurioje viskas aiškiai parašyta! Lauks naujos dainos, aišku, ir žinomos dainos, gyvai grojantis big bendas, šokių grupė, su kuria daug metų dirbome kartu, ir dar daug kas... Pasidalinkime su draugais, kad kuo daugiau žinotų apie tai! Ačiū. Jūsų Radži!
Nuorodos į bilietus: Bilietai į renginius internetu - Bilietai
RADŽI 40 | Šiaulių koncertų salė Saulė“, – rašė jis Instagram paskyroje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.