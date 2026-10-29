Helovyno vakarėlis jau tuoj, o jūs dar nepasiruošę? 5 idėjos paskutinės minutės vakarėliui

Pasak „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovės Ernestos Vareikytės, Helovynas kasmet tampa proga ne tik persirengti, bet ir kūrybiškai pakeisti įprastą vakarą, kuriam išties nebūtina ilgai ruoštis.
„Helovynas turi vieną didelį privalumą – čia nėra griežtų taisyklių, todėl galima drąsiai improvizuoti ir pasitelkti fantaziją. „Maximoje“ vykstančio teminio Helovyno mėnesio asortimente – saldumynai, kostiumai ir jų aksesuarai, dekoracijos bei kiti šventiniai atributai, kurių parduotuvėse galima rasti tikrą įvairovę, o kartu – ir mažas kainas, mat Helovyno dizaino ne maisto prekėms šiuo metu taikoma net iki 60 proc. „Ačiū“ akcija. Teminį Helovyno mėnesio asortimentą rasite iki lapkričio 2 dienos, tad jei vakarėliui ar kukliam šios šventės paminėjimui dar tik ruošiatės, tai padaryti – tikrai spėsite“, – sako E. Vareikytė.
Pirma idėja – sukurkite vieną šiurpų kampelį
Kai iki vakarėlio liko vos kelios valandos, nebūtina dekoracijomis nukabinti visų namų. Geriau išsirinkti vieną vietą ir visą Helovyno nuotaiką sutelkti joje. Pavyzdžiui, prieškambaryje svečius gali pasitikti skeletas ir voratinkliais apraizgytas veidrodis, o svetainėje Helovyno kampeliu gali virsti knygų lentyna ar vaišių stalas.
Kad būtų įdomiau, kelias mažesnes dekoracijas galima paslėpti netikėtose vietose – tarp knygų palikti vorą, prie veidrodžio pritvirtinti vaiduoklį ar šiurpią dekoraciją paslėpti tarp vaišių. Svečiai jas atras po vieną, o viena ryškiau papuošta namų vieta kartu taps ir puikiu fonu Helovyno vakaro nuotraukoms.
Antra idėja – kostiumą gali sukurti viena detalė
Norint įspūdingai pasipuošti, taip pat nebūtina kurti sudėtingo kostiumo nuo galvos iki kojų. Kartais užtenka vieno ryškaus aksesuaro ir drabužių, kuriuos jau turite spintoje. Juodą aprangą papildžius raganos skrybėle galima akimirksniu sukurti piktosios kerėtojos įvaizdį, apsiaustas padės persikūnyti į vampyrą, o kaukė, perukas ar kitas aksesuaras gali padiktuoti visai netikėtą personažą. Toks būdas ypač praverčia, kai apie teminį vakarėlį prisimenama paskutinę minutę arba kostiumo netikėtai prireikia vaikui.
„Helovynas suteikia daug laisvės netikėčiausioms idėjoms, todėl kostiumas nebūtinai turi būti įmantrus. Kaukė, galvos apdangalas, apsiaustas, lankelis ar kitas ryškus aksesuaras gali visiškai pakeisti įprastą aprangą. Be to, kuriant įvaizdį iš skirtingų detalių galima atrasti ir tokių derinių, kurių iš anksto nė nebūtumėte suplanavę“, – pastebi E. Vareikytė.
Trečia idėja – užkandžiams suteikite šiurpius vardus
Paskutinę minutę ruošti specialaus Helovyno meniu nebūtina – įprastus užkandžius galima paversti šventiniais vien pakeitus jų pateikimą ir pavadinimus. Dubenėlis raudonų guminukų gali tapti „vampyro atsargomis“, spragėsiai – „vaiduoklių kąsneliais“, o sausainiai ar kiti saldumynai – „raganos vaišėmis“. Pavadinimus galima užrašyti ant nedidelių kortelių ir išdėlioti šalia vaišių.
Dar smagiau, jei pavadinimų kūrimą patikėsite vaikams ar svečiams. Galima net surengti nedidelį žaidimą – kiekvienas išsirenka užkandį ir sugalvoja jam kuo šiurpesnį ar juokingesnį pavadinimą. Taip įprastas vaišių stalas be sudėtingų receptų tampa Helovyno vakaro dalimi, o pasiruošimas – viena iš pramogų.
Ketvirta idėja – saldainių dubenį paverskite žaidimu
Saldumynų Helovyno vakarą gali prireikti ne tik vaišių stalui, bet ir į duris pasibeldus mažiesiems persirengėliams. Tačiau įprastą saldainių dubenį galima paversti ir maža staigmena – skirtingus saldainius sudėti į nepermatomą indą ar maišelį ir leisti kiekvienam nežiūrint išsitraukti savo laimikį. Kam atiteks šokoladas, o kam – rūgštus ar netikėtos formos guminukas, paaiškės tik ištraukus.
Šį žaidimą galima išbandyti ir su vakarėlio svečiais, o „Maximoje“ renkantis saldumynus verta į krepšelį įsidėti ne tik mėgstamų skanėstų, bet ir teminius Helovyno saldumynus. Taip vaišės tampa ne tik stalo dalimi, bet ir paprasta vakaro pramoga.
„Helovynas neatsiejamas nuo saldumynų, o jų įvairovė leidžia nesunkiai sukurti šventiškesnį vaišių stalą. Galima derinti gerai pažįstamus skanėstus su teminiais, rinktis skirtingų skonių ir formų saldumynus, o dalį jų panaudoti ir vakaro žaidimams“, – teigia E. Vareikytė.
Penkta idėja – paruoškite slaptų Helovyno užduočių
Vakarėlio programos planuoti nebūtina – užteks kelių lapelių ir šiek tiek fantazijos. Surašykite trumpas užduotis, kurias svečiai išsitrauks vakaro pradžioje, tačiau kitiems jų nerodys.
Vienam gali tekti nepastebimai įterpti į pokalbį tris „šiurpius“ žodžius, kitam – priversti bent vieną svečią krūptelėti, trečiam – kelias minutes išlikti pasirinkto Helovyno personažo vaidmenyje. Vakaro pabaigoje galima spėlioti, kokią slaptą užduotį turėjo kiekvienas.
Dar įdomiau, jei kelis iššūkius prieš traukimą pasiūlys patys svečiai. Taip paprastas žaidimas gali tęstis visą vakarą, o jo eiga priklausys ne nuo suplanuotos programos, bet nuo pačių dalyvių išradingumo.
„Ruošiantis paskutinę minutę tikrai nebūtina suplanuoti kiekvienos vakaro detalės. Kartais smagiausios idėjos gimsta jau susirinkus draugams ar šeimai, o kostiumai, saldumynai ir Helovyno atributai gali tapti ne tik šventės puošmena, bet ir bendrų žaidimų dalimi. Svarbiausia palikti vietos improvizacijai“, – pataria „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.
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