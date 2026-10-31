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TV3 naujienos > Receptai

Paskutinės minutės Helovyno desertas – pagaminti gali ir mažieji: varškės sūrelių mumijos

2026-10-31 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-31 10:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ – paprasti, bet labai skanūs ir stalą puikiai papuošiantys Helovyno receptai. Kulinarė Kotryna Starkienė parodė kaip pasigaminti varškės sūrelių mumijas. Varškės sūrelius mėgsta tiek maži, tiek dideli, pagaminti šį desertą – labai paprasta, tad neabejotinai nuo stalo šios mumijos dings akimirksniu.

TV3 laidoje „Kotrynos burtai“ – paprasti, bet labai skanūs ir stalą puikiai papuošiantys Helovyno receptai. Kulinarė Kotryna Starkienė parodė kaip pasigaminti varškės sūrelių mumijas. Varškės sūrelius mėgsta tiek maži, tiek dideli, pagaminti šį desertą – labai paprasta, tad neabejotinai nuo stalo šios mumijos dings akimirksniu.

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Reikės:

  • Varškės sūrelių
  • Balto tirpinto šokolado
  • Šokoladinių akių

Gaminimo eiga:

Vanilinius varškės sūrelius apšlakstyti tirpintu baltuoju šokoladu, jį pilant vingiuotomis linijomis, kad sūreliai primintų mumijas. Ant viršaus pritvirtinti valgomas akytes. Jei jų neturite, akis galima pasigaminti iš baltojo ir juodojo šokolado. Paruoštas mumijas sudėti į šaldytuvą ir laikyti jame iki patiekimo. Iš šaldytuvo išimti prieš pat vaišes.

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Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Kotrynos burtai“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.

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