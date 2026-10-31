Paskutinės minutės Helovyno desertas – pagaminti gali ir mažieji: varškės sūrelių mumijos

Reikės:
- Varškės sūrelių
- Balto tirpinto šokolado
- Šokoladinių akių
Gaminimo eiga:
Vanilinius varškės sūrelius apšlakstyti tirpintu baltuoju šokoladu, jį pilant vingiuotomis linijomis, kad sūreliai primintų mumijas. Ant viršaus pritvirtinti valgomas akytes. Jei jų neturite, akis galima pasigaminti iš baltojo ir juodojo šokolado. Paruoštas mumijas sudėti į šaldytuvą ir laikyti jame iki patiekimo. Iš šaldytuvo išimti prieš pat vaišes.
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Laidą „Kotrynos burtai“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.
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