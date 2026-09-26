Šis vyšnių pyragas konkurentų neturi: nuo stalo dings akimirksniu

„Jo receptas yra mano desertų knygoje, todėl žinau, kad šio pyrago fanų yra ne vienas. Pagaminti jį nėra sudėtinga, o skonis – fantastiškas. Tai toks pyragas, kuris kitą dieną tampa dar skanesnis, tad galima drąsiai kepti iš anksto, jei ruošiatės šventei. Be to, šiam pyragui puikiausiai tinka ir šaldytos vyšnios, tad kepu jį visais metų laikais“, – pasakoja K. Starkienė.
Vyšnių pyrago tešlai reikės:
- 330 g miltų
- 1 v. š. cukraus
- žiupsnio druskos
- 225 g sviesto
- 3 šaukštų šalto vandens
Įdarui reikės:
- 100 g cukraus
- 3 šaukštų kukurūzų krakmolo
- žiupsnio druskos
- 1 kg vyšnių be kauliukų
- 30 g sviesto
- kiaušinio arba pieno pyragui patepti
Gaminimo eiga ir daugiau patarimų – kitame straipsnio puslapyje.
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