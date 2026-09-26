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TV3 naujienos > Receptai

Šis vyšnių pyragas konkurentų neturi: nuo stalo dings akimirksniu

2026-09-26 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ruduo neatskiriamas nuo pyragų, o Kotryna Starkienė tikrai žino, kokį receptą pasiūlyti. Šį kartą laidoje „Kotrynos burtai“ ji parodė, kaip pasigaminti vyšnių pyragą.

Ruduo neatskiriamas nuo pyragų, o Kotryna Starkienė tikrai žino, kokį receptą pasiūlyti. Šį kartą laidoje „Kotrynos burtai“ ji parodė, kaip pasigaminti vyšnių pyragą.

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„Jo receptas yra mano desertų knygoje, todėl žinau, kad šio pyrago fanų yra ne vienas. Pagaminti jį nėra sudėtinga, o skonis – fantastiškas. Tai toks pyragas, kuris kitą dieną tampa dar skanesnis, tad galima drąsiai kepti iš anksto, jei ruošiatės šventei. Be to, šiam pyragui puikiausiai tinka ir šaldytos vyšnios, tad kepu jį visais metų laikais“, – pasakoja K. Starkienė.

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Vyšnių pyrago tešlai reikės:

  • 330 g miltų
  • 1 v. š. cukraus
  • žiupsnio druskos
  • 225 g sviesto
  • 3 šaukštų šalto vandens

Įdarui reikės:

  • 100 g cukraus
  • 3 šaukštų kukurūzų krakmolo
  • žiupsnio druskos
  • 1 kg vyšnių be kauliukų
  • 30 g sviesto
  • kiaušinio arba pieno pyragui patepti

Gaminimo eiga ir daugiau patarimų – kitame straipsnio puslapyje.

 

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