Paviešintame įraše su Balyje viešinčiu Sergejumi Lavrovu į akis krenta daiktai ant stalo

Medžiagoje įamžintas politikas sėdi prie stalo terasoje, varto dokumentus, rankoje laiko tušinuką.

Vyro riešą juosia išmanusis laikrodis „Apple Watch“, ant stalo padėtas išmanusis telefonas „iPhone“.

S. Lavrovas vilki marškinėlius su XX a. amerikiečių tapytojo Jeano Michelio-Basquiat (1960-1988) vardu.

Tai užkliuvo internautams, kurie netruko pastebėti, kad informacinių technologijų milžinė „Apple“ nuo kovo 2-osios į Rusiją netiekia išmaniųjų įrenginių.

Vis dėlto karą Ukrainoje pradėjusioje šalyje galima įsigyti naujausių gaminių – tai daroma per tarpininkus, kurie išmaniuosius įrenginius pristato į elektronines parduotuves Rusijoje.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st