TV3 naujienos > Žmonės

Paviešino, koks lenktynininkas kaltinamas išžaginęs slaugę Schumacherio namuose

2025-10-17 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 09:55

Australijos automobilių lenktynininkas Joey Mawsonas pirmą kartą viešai įvardytas kaip vyras, kaltinamas išžaginęs vieną iš legendinio „Formulės 1“ lenktynininko Michaelio Schumacherio slaugių jo namuose Šveicarijoje.

Michaelis Schumacheris (Nuotr. SCANPIX)
29 metų sportininkas įtariamas du kartus užpuolęs be sąmonės buvusią moterį po kokteilių vakarėlio Schumacherio rezidencijoje Glande.

1

29 metų sportininkas įtariamas du kartus užpuolęs be sąmonės buvusią moterį po kokteilių vakarėlio Schumacherio rezidencijoje Glande.

Mawsonas kaltinimus kategoriškai neigia, tvirtindamas, kad jų santykiai buvo abipusiai ir intymūs. Jis teigia, kad prieš tai jie buvo pasibučiavę naktiniame klube Ženevoje, rašo express.co.uk.

Michaelis Schumacheris
Buvo artimas draugas

Sidnėjuje gimęs Mawsonas buvo laikomas perspektyviu „Formulės 1“ talentu, tačiau vėliau jo rezultatai prastėjo, ir jis sugrįžo lenktyniauti į Australiją.

Jis buvo artimas Schumacherio sūnaus Micko draugas ir yra varžęsis su būsimomis žvaigždėmis, tokiomis kaip „McLaren“ pilotas Lando Norrisas bei „Mercedes“ lenktynininkas George’as Russellas.

Bylos nagrinėjimas turėjo prasidėti šią savaitę. La Côte apygardos prokuratūra buvo parengusi pusantro puslapio kaltinamąjį aktą.

Nepasirodė teisme

Vis dėlto Mawsonas, dukart Australijos S5000 čempionas, šiuo metu uždraustas lenktyniauti dėl dopingo skandalo, trečiadienį teisme nepasirodė. Nepaisant jo neatvykimo, teismo procesas buvo formaliai atidarytas, tačiau vėliau atidėtas „iki paskelbiant naują datą“, praneša „The Sun“.

Prokuratūros kaltinime teigiama, kad Mawsonas išžagino be sąmonės buvusią Schumacherio slaugę po nakties, kurios metu buvo vartojami degtinės kokteiliai.

Nenurodyto vardo slaugė, kuri gyveno Schumacherio namuose ir jį slaugė po sunkaus slidinėjimo traumos 2013 m., esą buvo užpulta Mawsono. Teismo dokumentuose nurodoma, kad įtariamasis tą naktį gyveno Schumacherio rezidencijoje. Incidentas, kaip manoma, įvyko 2019 m. lapkričio 23 d. Mawsonas esą žaidė biliardą su dviem kitais darbuotojais, kai prie jų prisijungė pavargusi po pamainos slaugė.

Teigiama, kad moteriai užmigus, Mawsonas sugrįžo į jos kambarį ir seksualiai ją užpuolė. Slaugė pateikė oficialų skundą praėjus daugiau nei dvejiems metams – 2022 m. sausį.

