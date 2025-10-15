Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Sunkiai sergančio Michaelio Schumacherio namuose – kraupus nusikaltimas

2025-10-15 16:18
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 16:18

Neįvardytas lenktynininkas kaltinamas išžaginęs vieną iš septyniskart „Formulės 1“ pasaulio čempiono Michaelo Schumacherio slaugytojų jo šeimos rezidencijoje Šveicarijoje.

Michaelis Schumacheris, policija, slaugytoja (nuotr. SCANPIX ir 123rf.com)
11

Pasak prokurorų, kaltinamasis, kuris yra Michaelo Schumacherio sūnaus Micko draugas, tuo metu gyveno šeimos namuose, kur prižiūrimas legendinis lenktynininkas, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Michaelis Schumacheris
FOTOGALERIJA. Michaelis Schumacheris

Nusikaltimas lenktynininko valdose

Pranešama, kad nusikaltimas įvyko 2019 metais, tačiau, kaip rašo „24heures“, jie į viešumą iškilo tik dabar.

Prokurorų teigimu, lenktynininkas viešėjo M. Schumacherio valdoje ir, po vakaro, kurio metu buvo vartojami alkoholiniai kokteiliai, išžagino slaugytoją miegamajame.

Įtariamoji auka tuo metu rūpinosi sunkiai sužeistu „Formulės 1“ čempionu.

Nė vienas M. Schumacherio šeimos narys nėra susijęs su šiais kaltinimais. Lenktynininkas, kurio tapatybė neskelbiama, yra profesionalus vienviečių lenktyninių automobilių vairuotojas ir tuo metu buvo artimai bičiuliavęsis su Micku Schumacheriu.

Prokurorai teigia, kad 2019 m. lapkričio 23 d. naktį slaugytoja ir kaltinamasis susitiko dvaro biliardo kambaryje. Pats lenktynininkas teigia, kad jie jau anksčiau buvo pasibučiavę klube, tačiau slaugytoja neigia buvusi artimai pažįstama su juo.

Po varginančios pamainos ji tą vakarą nuėjo pažaisti biliardą su dviem draugėmis ir kaltinamuoju.

Kaip pranešama, kompanija gėrė kokteilius, o slaugytoja pasijuto blogai. Kolegos ją nuvedė į personalo kambarį ir paguldė į lovą. Netrukus po to lenktynininkas, kaip teigiama, įėjo į kambarį ir ją išžagino. Jis kaltinamas tuo, kad du kartus turėjo lytinių santykių su slaugytoja, kai ši buvo be sąmonės.

Abu medikai, kurie ją paguldė į lovą, teigia nieko nematę ir negirdėję.

Slaugytoja skundą pateikė tik po dvejų metų – 2022 m. sausį, o teismo procesas, kaip pranešama, turėjo prasidėti šiandien.

Tuo metu pats M. Schumacheris, kuriam dabar 56 metai, nuo 2013 m. gruodžio, kai patyrė sunkią galvos smegenų traumą Prancūzijos Alpėse, yra visiškai pasitraukęs iš viešumos. Jo gydymą ir priežiūrą visus šiuos metus rūpestingai prižiūri žmona Corinna.

Žurnalo „L'Équipe“ žurnalistas Stefanas L’Hermittas užsiminė, kad legendinio lenktynininko būklė galėjo šiek tiek pagerėti po 11 metų nuo nelaimės. Laidoje „Le Grand Récit“ jis sakė: „Pasakyčiau, kad jam vis dar nėra gerai, bet galbūt jis po truputį sveiksta, nes iš esmės mes nieko tiksliai nežinome. Šiemet jis pasirašė šalmą labdaros renginiui. Ar jo ranką tuo metu laikė žmona? Nežinome tiksliai, bet tai – pirmasis bent kiek teigiamas ženklas.“

