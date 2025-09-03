Paskutinės vasaros dienos Kristinai Rimienei pažymėtos netikėtu sutapimu: „Pati negaliu patikėti savo sėkme“

Rugpjūčio 28–31 dienomis Hagoje (Nyderlanduose) vyko Floristikos pasaulio taurė sutraukė ne tik gėlių meistrus, bet ir daugybę šios srities entuziastų. Čempionate varžėsi net 23 floristai iš viso pasaulio – JAV, Meksikos, Italijos, Lenkijos, Prancūzijos, Olandijos, Belgijos, Norvegijos, Vokietijos, Vengrijos, Armenijos, Ukrainos, Estijos, Kinijos, Japonijos, Pietų Korėjos, Suomijos, Šveicarijos, Čekijos, Rumunijos, Ispanijos, Slovėnijos ir Kroatijos.
Čempionatą stebėjo ir televizijos laidų vedėja, floristikos dizainerė K. Rimienė. Ji atvyko palaikyti kolegų ir kartu susitiko su daugybe pasaulio floristikos bendruomenės draugų. O savo įspūdžiais ji mielai sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.
„Renginys prasidėjo įspūdinga atidarymo ceremonija. Jos dalyviai žygiavo scenoje su savo šalių vėliavomis, o žiūrovai juos pasitiko plodami. Atmosfera priminė ne tik konkursą, bet ir didžiulę šventę, kurioje jau pirmą akimirką buvo juntama, kad floristika čia – daugiau nei profesija“, – pasakoja K. Rimienė.
Kaip pasakoja Kristina, konkursas buvo sudėtingas ir reikalavo tiek kūrybiškumo, tiek meistriškumo. Per tris dienas floristikos meistrai atliko net šešias užduotis.
Pirmosios metu reikėjo sukurti kompoziciją pagal olandiškos tulpių vazos principą. Antroji užduotis – staigmena: visi dalyviai gavo vienodas konstrukcijas ir turėjo vos per 90 minučių sukurti floristinę instaliaciją iš vazoninių augalų, skirtą vitrinos dekoravimui.
Trečioji užduotis buvo įkvėpta Olandijos pakrantės – kūriniuose turėjo atsispindėti vėjo, bangų ir gamtos jėgų įspūdis. Ketvirtoji – puokštė, kurioje dominuotų rožinis auksas, na, o penktoji – galvos papuošalas, kuris derėtų su pasirinkta garsios Olandijos mados kūrėjos Iris van Herpen suknele.
„Po komisijos vertinimų, į finalą pateko dešimt geriausiųjų. Iškilmingo vakaro metu, stebint tūkstančiui žiūrovų, scenoje dalyvių laukė užduotis-siurprizas. Skambant „Queen“ dainai „Bicycle Race“ buvo paskelbta, jog šeštoji užduotis – tradicinio Olandijos dviračio floristinis dekoras“, - dar šviežiais prisiminimais dalijasi Kristina.
K. Rimienė pasakoja, jog daugelis čempionato metu sukurtų kūrinių buvo nuostabūs ir tikrai įspūdingi, tačiau jų grožis nebuvo pagrindinis kriterijus. Čia reikėjo pademonstruoti itin didelį meistriškumą, o kartais net ir smulkmena galėjo lemti prarastus taškus.
„Teisėjų komisija darbus vertino pagal čempionatą organizavusios tarptautinės floristų organizacijos Florint 100-to balų sistemą. Dalyvių sukurtiems gėlių projektams buvo skiriami taškai už idėją, spalvų derinį, kompoziciją ir techniką, tad iki paskutinės akimirkos nei žiūrovai, nei patys dalyviai nežinojo, kas bus pripažintas geriausiu“, – teigia K. Rimienė.
Pasaulio čempionas – Lenkijos atstovas
Pasaulio čempiono vardas paaiškėjo tik tuomet, kai teisėjai susumavo visus balus. Pirmą vietą iškovojo Tomasz „Max“ Kuczyński iš Lenkijos. Jo darbas buvo įvertintas už kūrybinę idėją, išskirtinį technikos valdymą ir ryškų meninį sprendimą. Antroji vieta atiteko vengrui Gábor Nagy, trečioji – prancūzui Frédéric Dupré.
Nugalėtojo emocijos scenoje buvo itin atviros – jis neslėpė džiaugsmo ir net nustebimo, kad įvertinus talentingiausių pasaulio floristų sukurtus šedevrus, būtent jo talentas buvo pripažintas geriausiu!
„Tomasz nuo pat pradžių turėjo stiprią palaikymo komandą, kuri, nuolat mojuodama Lenkijos vėliavomis, jį drąsino ir garsiomis skanduotėmis. Paskelbus 2025 metų pasaulio floristikos čempioną, salėje pasigirdo tūkstančio žmonių emocijų pliūpsnis. Atsistojo visi žiūrovai! O prisijungę prie lenkų skanduočių, jie pasveikino nugalėtoją audringais plojimais“, - dalijasi K. Rimienė.
Ir pati Kristina itin džiaugiasi kaimyninės šalies atstovo pergale, kuris jos – kaip ir daugelio kitų įsitikinimu – pergalės buvo tikrai vertas.
Dalindamasi ką tik parsivežtais įspūdžiais, K. Rimienė neslepia emocijų: „Tai – ne tik varžybos. Čia – bendrystės, kūrybos ir draugystės šventė. Kiekvienas darbas – tai ne tik gėlės, bet ir asmeninė istorija.“
Čempionato metu netrūko ir kitų žinomų veidų. „Pasaulio forumo rūmuose Hagoje buvo susirinkę visi! Džiaugiuosi turėjusi galimybę sutikti draugus iš Japonijos, Australijos, Prancūzijos, Belgijos, JAV, Ukrainos, Italijos bei kitų šalių, su kuriais ir pati esu kovojusi floristikos čempionatuose, filmavusi juos TV laidos „Pasaulis pagal moteris“ floristiniuose desertuose, dalyvavusi tarptautiniuose gėlių festivaliuose ar net kartu studijavusi“, – sako ji.
Fortūnos ratas atnešė galimybę K. Rimienei pirmai gauti nugalėtojo interviu
Ir pati Kristina džiaugiasi viena pergale. Nuo pat pradžių tikėdama, kad Tomasz bus vienas geriausių, ji, linkėdama pergalės, su Lenkijos atstovu iš anksto sutarė dėl galimo interviu. Tarsi juokais, tarsi rimtai buvo sudarytas sandoris – jei Tomasz laimi, ji bus pirmoji, kuriai atiteks galimybė gauti jo komentarą.
Fortūna nuo Tomaszo nenusisuko, tad Kristina nedvejodama įžengė į sceną, kol dar jokiems kitiems fanams nebuvo pavykę net jo pasveikinti. O tuomet įrašė pirmuosius paties savo pergale dar patikėti negalinčio Tomaszo įspūdžius.
Kristina juokiasi: „Tiesa, oficiali renginio filmavimo komanda buvo pirmesnė, tačiau aš be galo džiaugiuosi turėjusi galimybę kaip mat atsidurti pačiame įvykių sūkuryje! Pati negaliu patikėti savo sėkme, nes – įsivaizduokite – Lenkijos atstovas buvo tas dalyvis iš 23 šalių, su kuriuo vieninteliu dar nepasibaigus čempionatui, aš buvau sutarusi dėl interviu. Širdis daužėsi, kai išgirdau laimėtojo vardą. Mačiau, kaip jis pats vos sulaikė ašaras, o užkulisiuose tuo tarpu žmonės vieni kitus sveikino, apsikabino. Tai buvo tikros emocijos, kurių nepamiršiu dar ilgai.“
O „Pasaulis pagal moteris“ žiūrovai iš arti pamatys ne tik nugalėtoją, bet ir jaudinančias čempionato akimirkas jau antrąjį rugsėjo sekmadienį.
Čempionato metu lankytojai galėjo mėgautis ir floristinėmis demonstracijomis. Savo nuostabius floristinio dizaino darbus demonstravo tokie žinomi meistrai kaip praėjusių metų pasaulio čempionas Nicolaus Peters, Max Hurtaud, Ahti Lyra ir daugelis kitų.
Jų darbai buvo tarsi mažos pamokos – nuo subtilių techninių sprendimų iki įspūdingų meninių idėjų. Renginį vainikavo įspūdingas Hanneke Frankema šou „Growth!“, pakėlęs floristikos demonstracijas į visiškai kitą lygmenį.
„Tai buvo tikras floristikos spektaklis, kuriame buvo pademonstruotas aukščiausio lygio meistriškumas. Gėlės virto iš dangaus besileidžiančiomis teatro scenos dekoracijomis, o visas pasirodymas buvo vainikuotas itin giliomis gėlių pasaulio puoselėjimo ir gamtos išsaugojimo įžvalgomis“, - pasakoja Kristina.
Hanneke pasirodymas sulaukė didžiausių ovacijų – žiūrovai pripažino, kad tai buvo stipriausias akcentas, kuris įrodė, jog floristika gali būti ne tik dekoras, bet ir aukšto lygio meno forma.
Floristikos pasaulio taurė Hagoje tapo ne tik kūrybiškumo varžybomis, bet ir vieta, kur gimė naujos draugystės, kur floristai dalinosi patirtimi ir įkvėpimu. Dalyviai išsiskirstė pavargę, bet laimingi – su naujomis idėjomis, įspūdžiais ir noru po ketverių metų grįžti dar stipresniems.
Tuo tarpu žiūrovams tai buvo nepakartojama proga pamatyti, kaip gėlės virsta meno kūriniais, o floristika gyvenančiai TV laidų vedėjai K. Rimienei tai – džiaugsmas ir galimybė viską užfiksioti iš arti bei pasidalinti su Lietuvos auditorija.
