Paskelbti dar du „Eurovizijos“ atrankos finalo dalyviai: nepateko Jakštytė-Eley ir Pojavis

Pirmosios „Eurovizija.lt“ laidos metu paaiškėjo pirmieji finalistai.

Dėl teisės atstovauti Lietuvai „Eurovizijos“ didžiojoje scenoje kausis Vidas Bareikis su „VB Gang“ ir TV3 televizijos projekte „X faktorius“ išgarsėjęs atlikėjas Silvester Belt.

Šį šeštadienį į sceną lipo jau didžiojoje „Eurovizijoje“ Lietuvai atstovavęs Andrius Pojavis su daina „Sing me a hug“, gerai žinoma stipraus vokalo savininkė Eley „Rock My Body“, Deividas Valma „Blood On Your Hands“, Aistė „Hero“, „Žalvarinis“ „Gaudė Vėjai“, Paula Urbana „It Is What It Is“, Thomas G „Us“, „Multiks“ „Vėjas galvoje“.

Laidos pabaigoje, susumavus žiūrovų ir komisijos balus, paskelbta, kad į finalą keliauja naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“ viešėjusi Aistė ir garsi Lietuvos grupė „Žalvarinis“.

(67 nuotr.) FOTOGALERIJA. Antroji „Eurovizija.lt“ laida

2024 m. „Eurovizijos“ dainų konkursas gegužės 7-11 dienomis vyks Malmėje, Švedijoje.

Šią teisę iškovojo švedų dainininkė Loreen laimėjusi 2023 m. konkursą, kurį Didžioji Britanija surengė nugalėtojos Ukrainos vardu.

Šių metų nacionalinėje atrankoje „Eurovizija.lt“ laukia penki pusfinaliai, kuriuose pasirodys po 8 atlikėjus.

Iš kiekvienos laidos 2 geriausiai komisijos ir žiūrovų įvertintos dainos pateks į finalą, kuris vyks vasario 17 dieną.

Keičiasi balsavimas

Šių metų atrankoje, kaip ir ankstesnėse, balsavimas bus vykdomas pagal komisijos ir žiūrovų balsus, tačiau laukia naujovė – galutinis sprendimas, kuris atlikėjas išvyks į Švediją atstovauti Lietuvai, bus priimtas žiūrovų.

Pagal naujas taisykles, finale trys daugiausiai žiūrovų ir komisijos balų surinkę dalyviai pasirodys dar kartą, už juos balsuoti galės tik publika.

Žiūrovų balsavimas pradedamas nuo pirmos programos, publikos balsavimo rezultatai skelbiami tik programos pabaigoje.

Visą atrankos balsavimo eigą prižiūri audito įmonė.