„Eurovizinę“ dainą pristatanti Paula Urbana: „Siekti savo svajonių įkvėpė Monika Liu“

Paula Urbana – išskirtinio balso lietuvių atlikėja iš Jungtinės Karalystės, debiutuojanti šių metų nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje su savo ir dviejų kolegų bendros kūrybos daina „It Is What It Is“. Ji džiaugiasi, kad nors dalyvauti atrankoje pasiryžo kone paskutinę paraiškų priėmimo dieną, tačiau atvykus į Lietuvą per stebėtinai trumpą laiką pavyko suburti puikią komandą ir sklandžiai pasiruošti pasirodymui.