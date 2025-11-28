Pasaulinis šokių projektas keliasi į Lietuvą: tai – paskutinis šansas tapti šokių legenda

Registracija iki gruodžio 1 d. vyksta čia:
Tai – konkursas tiems, kurie nebijo išeiti iš komforto zonos, ir tiems, kurie svajoja daugiau nei drąsiai.
Būsimo konkurso dalyviai yra žmonės, kurie į gyvenimą žvelgia kaip į nuolatinę galimybę mėgautis. Ne tik muzika, bet ir neribotomis savo kūno galimybėmis. Nes šokis jiems – iškalbingiau už bet kokius žodžius ar veiksmus.
Šio visame pasaulyje garsaus projekto finalai vyko įspūdingiausiuose planetos miestuose: nuo Los Andželo ir Paryžiaus, nuo Mumbajaus iki Frankfurto. O jau kitais metais šio tarptautinio konkurso dalimi taps ir šokėjas iš Lietuvos.
Tas vienintelis bus išrinktas naujo TV3 žiniasklaidos grupės projekto, šokių kovų „Red Bull Dance Your Style“ metu.
TV projektas vyks tokiu pat principu, kaip ir tarptautinis konkursas, todėl tai taps pačia geriausia repeticija. Šokėjai ne tik vienas prieš kitą stos akis į akį, bet ir turės būti pasiruošę šokti pagal bet kokią muziką: nuo fanko ar hiphopo, iki populiariosios muzikos, roko ar senų gerų hitų.
O tai, kokia muzika staiga užgros, priklausys tik nuo vienintelio žmogaus – didžėjus. Būtent jis, atsitiktinai rinkdamas skirtingus muzikos žanrus, tikrins šokėjų gebėjimą prisitaikyti ir išreikšti savo stilių pagal skirtingus ritmus. Tai reiškia, kad dalyviai turi būti pasiruošę šokti pagal… viską.
Tai dalyviams suteiks spontaniškumo, o juos stebintiems žiūrovams padovanos net per ekraną juntamą įtampą.
Atranka į šokių kovas jau prasidėjo, o paskutinė galimybė tapti dalyviu – gruodžio 1 d.
Tai – projektas, kuriame laukiamas kiekvienas. Svarbiausias reikalavimas šokėjams – gebėti improvizuoti. O dalyvauti atrankoje kviečiami visų stilių šokėjai nuo 16 metų.
Kvietimo varžytis nacionaliniame konkurse sulauks net 24 šokėjai. Atrankų filmavimas prasidės jau gruodžio 7 d., o žiūrovai tai, kaip seksis šokėjams, pamatys jau pirmosiomis sausio savaitėmis.
Kuriems šokėjams pavyks įrodyti, kad jie – tiesiog nepakeičiami?
Nuo sausio 25-osios prasidėjus tiesioginės transliacijoms, kiekvieną laidą balsuodami, savo favoritus išrinks žiūrovai. Būtent jie nuspręs ir tai, kuris iš dalyvių vasario 22 dieną taps nugalėtoju ir pelnys svarbiausią prizą – kelialapį į tarptautinį konkursą Šveicarijoje.
Be to, piniginiu prizu bus apdovanoti visi šokėjai nuo pirmosios iki aštuntosios vietos. Bendra prizinio fondo suma siekia beveik 12 000 eurų!
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ – jau greit per TV3!
