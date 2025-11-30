Parodė, kaip ši moteris atrodo nusivaliusi grimą: neįtikėtina

Nuo 2011 m. kuriamas serialas vos pasirodęs sulaukė didžiulio dėmesio ir pripažinimo. Įdomu tai, kad kiekvienas sezonas sukurtas taip, lyg būtų atskiras mini serialas, kurių herojai nėra susiję tarpusavyje, o siužetas turi skirtingą pradžią ir pabaigą.
„Amerikietiška siaubo istorija“ yra pelniusi populiariausio serialo vardą, o aktoriai – prestižinius „Emmy“, „Auksinio gaublio“ apdovanojimus.
Tiesa, ne tik serialo aktoriai nusipelnė pagyrų. Be profesionalių grimo ir makiažo specialistų, sukurti šiurpą keliančius herojus, būtų be galo sunku.
Grimo procesas užtrukdavo 4 valandas
Bene labiausiai iki šių dienų aptarinėjamas Pepper personažas, kurį įkūnyti patikėta aktorei Naomi Grossman. Retas serialo gerbėjas žino, kad suformuoti didelę nosį, ausis ar nedailius dantis grimo komandai prireikdavo net keturių valandų.
Pepper išvaizda tikrai unikali: charakteringas kuokštas plaukų, surištas kaspinu, ir išskirtinė šypsena tapo šio personažo simboliu. Tačiau už šios neįprastos figūros slypi stulbinanti 50-ies aktorė, kurios ryškūs bruožai ir stilius realiame gyvenime yra priešingybė jos įkūnytam personažui.
Nors Naomi anksčiau buvo žinoma dėl komedijos vaidmenų, jos proveržis įvyko šio serialo dėka. Kad taptų Pepper, aktorei teko visiškai pakeisti savo išvaizdą – ji nusiskuto galvą, nešiojo sudėtingą grimą ir protezus. Jos pasirodymas pelnė kritikų pripažinimą, o veikėjas tapo vienu įsimintiniausių serialo istorijoje.
Pasak Naomi, šis vaidmuo nebuvo lengvas – reikėjo intensyvaus pasiruošimo, įskaitant mikrocefalijos tyrimus ir darbą su specialiųjų efektų komanda. Jos įkūnijimas buvo pagirtas už jautrumą ir autentiškumą, o makiažo kūrėjai gavo „Emmy“ nominacijas už darbą.
„Man niekada nesakė, kad esu tokia graži, kol nesuvaidinau bjauriausio žmogaus televizijoje. Bet dabar turiu dvynę!“ – kartą juokavo aktorė.
Dėl šio vaidmens Naomi teko nusiskusti plaukus, tačiau kalbėdama su „People“, ji pripažino, kad tai jos nesuglumino. Priešingai, tapo įdomia patirtimi.
„Aš nenorėjau to daryti, bet padariusi supratau, kad tai nėra didelė problema. Tai suteikia jėgos. Niekada negalvojau, kad patrauksiu vyrų dėmesį, bet dabar viskas priešingai. Pasitikėjimas savimi visada traukia, o vaikščiojanti moteris su nuskusta galva, spinduliuojanti pasitikėjimą, yra tikras magnetas“, – pasakojo ji.
Aktorė pasirodė dviejuose šio serialo sezonuose – „Asylum“ (2012 m.) ir „Freak Show“ (2014 m.).
