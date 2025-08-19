Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Pamatykite, kokį aksesuarą dėvėjo Luka Dončičius Šiauliuose vykusiose rungtynėse: kaina gali prilygti ir butui

2025-08-19 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 12:25

Rugpjūčio 15 dieną Šiauliuose vykusiose draugiškose Lietuvos ir Slovėnijos krepšinio rinktinių rungtynėse dėmesį pavogė ne tik įtempta kova aikštelėje. Žvilgsniai krypo į Luką Dončičių – nors jis ant parketo nepasirodė, visų akys užstrigo ties jo prabangiu aksesuaru, kurio kaina prilygsta butui.

Luka Dončičius BNS Foto
10

Rugpjūčio 15 dieną Šiauliuose vykusiose draugiškose Lietuvos ir Slovėnijos krepšinio rinktinių rungtynėse dėmesį pavogė ne tik įtempta kova aikštelėje. Žvilgsniai krypo į Luką Dončičių – nors jis ant parketo nepasirodė, visų akys užstrigo ties jo prabangiu aksesuaru, kurio kaina prilygsta butui.

Luka Dončičius – vienas daugiausiai uždirbančių NBA krepšininkų, ir jis nė kiek neslepia savo turto. Krepšinio rungtynių sirgaliai pastebėjo, kad L. Dončičius atvyko į areną su „Audemars Piguet“ laikrodžiu.

Tai vienas presitižiškiausių Šveicariškų laikrodžių gamintojas pasaulyje, kuriu neretai pasipuošia muzikos žvaigždės ar verslininkai.

Primename, kad šią savaitę per TV3 galite stebėti paskutines Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines rungtynes:

Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija

Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija

Luka Dončičius
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Luka Dončičius

Tokio modelio „Audemars Piguet“ laikrodžių kainos svyruoja nuo 100 tūkst. iki pusės milijonų eurų. Tokio laikrodžio kaina dažniausiai priklauso komplektacijos.

Primename, kad L. Dončičius traumą patyrė praėjusią savaitę Rygoje vykusiose draugiškose rungtynėse Latvija – Slovėnija . Susitikime su latviais jis susižeidė 24-tąją minutę, kai ant jo užgriuvo komandos draugas Gregoras Hrovatas. Los Andželo „Lakers“ gynėjas L. Dončičius netrukus susiėmė už dešinės kojos.

NBA žurnalistas Marcas Steinas skelbė, kad L. Dončičius šeštadienio dvikovoje patyrė dešiniojo kelio sumušimą, tačiau ši trauma buvo laikoma ne rimta – galiausiai tokia informacija pasitvirtino ir jau šiandien krepšininkas sugrįš į aikštelę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

