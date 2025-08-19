Pamatykite, kokį aksesuarą dėvėjo Luka Dončičius Šiauliuose vykusiose rungtynėse: kaina gali prilygti ir butui

Luka Dončičius – vienas daugiausiai uždirbančių NBA krepšininkų, ir jis nė kiek neslepia savo turto. Krepšinio rungtynių sirgaliai pastebėjo, kad L. Dončičius atvyko į areną su „Audemars Piguet“ laikrodžiu.
Tai vienas presitižiškiausių Šveicariškų laikrodžių gamintojas pasaulyje, kuriu neretai pasipuošia muzikos žvaigždės ar verslininkai.
Primename, kad šią savaitę per TV3 galite stebėti paskutines Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines rungtynes:
Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
Tokio modelio „Audemars Piguet“ laikrodžių kainos svyruoja nuo 100 tūkst. iki pusės milijonų eurų. Tokio laikrodžio kaina dažniausiai priklauso komplektacijos.
Primename, kad L. Dončičius traumą patyrė praėjusią savaitę Rygoje vykusiose draugiškose rungtynėse Latvija – Slovėnija . Susitikime su latviais jis susižeidė 24-tąją minutę, kai ant jo užgriuvo komandos draugas Gregoras Hrovatas. Los Andželo „Lakers“ gynėjas L. Dončičius netrukus susiėmė už dešinės kojos.
NBA žurnalistas Marcas Steinas skelbė, kad L. Dončičius šeštadienio dvikovoje patyrė dešiniojo kelio sumušimą, tačiau ši trauma buvo laikoma ne rimta – galiausiai tokia informacija pasitvirtino ir jau šiandien krepšininkas sugrįš į aikštelę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!