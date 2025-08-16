Paaiškėjo Dončičiaus traumos rimtumas

Atlikus medicininius tyrimus paaiškėjo, kad 26 metų gynėjas patyrė tik kelio sumušimą, kuris neturėtų jo ilgesniam laikui išstumti iš rikiuotės.
Incidentas įvyko trečiajame kėlinyje, kai ant L. Dončičiaus kojos užkrito komandos draugas Gregoras Hrovatas. Pajutęs skausmą, slovėnas paprašė keitimo ir šlubuodamas pasitraukė į rūbinę. Vėliau jis dar grįžo ant atsarginių suolo ir norėjo tęsti rungtynes, bet to neleido komandos medicininis personalas.
L. Dončičius per 20 minučių spėjo įmesti 26 taškus ir surinko 28 naudingumo balus.
Jo atstovaujama komanda latviams nusileido rezultatu 88:100.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!