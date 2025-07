Luka Dončičius demonstruoja įspūdingą fizinę transformaciją: naujas treniruočių ir mitybos režimas padėjo atsikratyti antsvorio

Kai gynėjas buvo iškeistas iš Dalaso „Mavericks“ klubo į Los Andželo „Lakers“, viena iš oficialiai niekada neįvardintų priežasčių esą buvo jo prasta fizinė forma, ypač po praėjusios vasaros. Tačiau šie priekaištai po radikalios fizinės transformacijos bus užmiršti.

L. Dončičius puikuojasi ant šio mėnesio žurnalo „Men’s Health“ viršelio, kur matomas akivaizdžiai lieknesnis ir labiau atletiškas. Oficialiai nurodomas 104 kg svoris ir 1,98 m ūgis, tačiau Slovėnijos rinktinės narys atsikratė perteklinio svorio ir įgijo žymiai daugiau raumenų.

REKLAMA

REKLAMA

„Galite tai matyti iš to, kaip ant jo krenta „Jordan“ marškinėliai – jie laisvesni, o rankų raumenys ryškesni. Matyti ir tai, kad jis visiškai nepavargsta pereidamas nuo štangos traukos prie krūtinės preso, o paskui prie šoninių šuolių“, – rašoma fitneso žurnalo reportaže.

REKLAMA

„Vizualiai mano kūnas atrodo daug geriau“, – pripažįsta ir pats krepšininkas.

Kokia to paslaptis? Be psichologinio aspekto – noro užtildyti kritikus – L. Dončičius išvyko į vietą Kroatijoje, kur paprastai leidžia atostogas ir ėmėsi naujos rutinos: du kartus per dieną po 90 minučių trunkančios treniruotės, kuriose derinamas jėgos, vikrumo ir šiek tiek krepšinio pasirengimas, o taip pat – nauja mityba.

REKLAMA

REKLAMA

Treniruotėse didžiausią iššūkį kėlė vienas dalykas – visiškai atsisakyti kamuolio. L. Dončičiaus kineziterapeutas Javieras Barrio patarė jam mėnesiui visiškai padėti oranžinį kamuolį į šalį, kad būtų sumažinta nuolatinė fizinė apkrova kūnui. Krepšininkui, nuo vaikystės turėjusiam kamuolį rankose, tai buvo itin sunkus sprendimas. Tačiau netrukus jis atrado kitus sportus – pavyzdžiui, padelį. Būdamas vaikas, jis buvo itin universalus sportininkas, todėl nauja fizinė veikla jam nebuvo svetima. Toks perėjimas padėjo suaktyvinti įvairius raumenis ir pasiruošti kūnui skirtingais būdais.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tarp naudojamų pratimų buvo ir tokie, kurie orientuoti į jėgą, bet išlieka krepšinio kontekste: pavyzdžiui, veržimasis link krepšio su prie kūno pritvirtinta tampria juosta, kuri sudaro pasipriešinimą. Kiti pratimai buvo orientuoti į konkrečius judesius aikštelėje, tačiau vienu metu dirbo tiek viršutine, tiek apatine kūno dalimi. Pokyčiai buvo tokie ryškūs, kad sporto salė, į kurią L. Dončičius kasmet grįžta vasaromis, galiausiai buvo aprūpinta štangomis, svarmenimis, diskais ir kita jėgos įranga.

REKLAMA

Treniruočių plane ypatingas dėmesys buvo skiriamas kojų darbui ir judėjimo stabdymui, taip pat grynam greičiui – tai visada buvo silpnoji L. Dončičiaus pusė. Tačiau, kaip rašoma reportaže, padidėjo ir jo vertikalus šuolis.

„Bet šuolio aukštis nėra svarbiausia. Esu labai atletiškas kitose srityse – pusiausvyra, kūno kontrolė, stabdymas“, – pabrėžė „Lakers“ žvaigždė.

REKLAMA

Keitėsi ir L. Dončičiaus mityba. Epizodai, kaip 2024 m. Vakarų konferencijos finalo šventėje, kai „Mavericks“ sporto direktorius Michaelas Finley atėmė alaus bokalą iš žaidėjo rankų, jau priklauso praeičiai. Dabar krepšininkas laikosi dietos, kurioje nėra glitimo, labai mažai cukraus, o per dieną suvartojama bent 250 g baltymų ir vienas migdolų pieno pagrindu pagamintas baltymų kokteilis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Jei dabar sustosiu, viskas bus veltui“, – reziumavo krepšininkas, kuris kartu su Slovėnijos rinktine žais Europos čempionate ir prie treniruočių stovyklos turėtų prisijungti rugpjūčio 4 dieną.