Pamatykite, kaip šefas Rokas Galvonas kardinaliai pakeitė „Močiučių rezidenciją“: tai kainavo tūkstančius

Kalbėdamas apskritai apie Kalėdas, Rokas neslėpė, kad jos jam – itin svarbus metas. Kalėdinę dvasią jis įneša ir į savo restoraną.
„Pradėkime nuo to, kad aš esu labai didelis Kalėdų gerbėjas. Man Kalėdos – pagrindinė ir svarbiausia metų šventė, o Kūčios ir Kalėdos turi ypatingą vietą mūsų šeimoje nuo senų laikų.
Mano žinutė čia yra tokia: jei patys nieko nesukursime ir nieko nedarysime, niekas už mus nesukurs. Tai galioja ne tik Kalėdoms, bet ir gyvenimui apskritai – viskam, ką norime pasiekti, turime pradėti nuo savęs. Su šia žinute ir pradėjau dekoruoti“, – sakė pašnekovas.
Pagrindinis siekis ir šilta tradicija
Pasak verslininko, dekoracijų siekis – nustebinti ir pripildyti klientų širdis šilumos, būdingos šventiniam laikotarpiui.
„Kalėdos pas mus dekoruotos taip, kad žmonėms būtų gražu. Jau vos įžengę pro duris ar vartus, jie iš karto šypsosi. Pas mus šventės visada jaučiasi ypatingai. Mano restoranai visada yra pilni emocijų, mes stengiamės ne tik pamaitinti žmones, bet ir suteikti jiems šilumą.
Todėl Kalėdos, ruduo ar kitos metų šventės visada pas mus atsispindi dekoracijose – rudeniui naudojame moliūgus ir kitas sezoniškas puošmenas. Mes visada stengiamės atkreipti žmonių dėmesį ir pritraukti juos tokiais mažais, bet šiltais dalykais“, – dalijosi R. Galvonas.
Jis papasakojo ir apie tradiciją, kurią puoselėja savo restorane. Į ją įsitraukia visos jame dirbančios močiutės.
„Mes turime labai gražią tradiciją: kiekviena močiutė nuo gruodžio pradžios pasipuošia savo eglutę. Visos eglutės jau sustatytos, o kiekvienas darbuotojas puošia savo, vėliau už tai gaudamas prizą. Taip sukuriame šventinę laukimo nuotaiką visiems, o svarbiausia – motyvuojame vieni kitus įsitraukti į šias idėjas ir puošimą.
Nors mes jau dekoravome prieš kelias savaites, močiutės vis dar puošia savo eglutes. Šiemet turėsime apie 15–18 močiučių, kurios dekoruos eglutes savo gamybos žaisliukais. Viena mezga, kita neria, dar kita siuva – kiekviena pagal savo sugebėjimus kuria grožį“, – kalbėjo šefas.
Klientų džiaugsmas ir sunkus darbas
Kai kuriems žmonėms dekoravimas Kalėdoms rudenį atrodo keistai, tačiau, anot R. Galvono, iš klientų girdėjo tik teigiamus atsiliepimus.
„Sulaukiame labai daug atsiliepimų – žmonės tiesiog džiaugiasi. Ir kas įdomiausia, nors kartais pradžioje žmonės burba, kad gal pasipuošta per anksti, nė vienas nepaskundė ar nepastebėjo kažko blogo. Visi be galo džiaugiasi. Nei vienas žmogus Basanavičiaus gatvėje nepraeina nepastebėjęs, nepakomentavęs. Kadangi mes daug laiko praleidžiame lauke, prekiaudami ir bendraudami, galiu pasakyti, kad žmonės tikrai pastebi ir labai šiltai reaguoja“, – džiaugėsi vyras.
Sukurti tokį grožį, Roko teigimu, yra sunkus darbas. Prie dekoravimo teko dirbti nuo ryto iki vakaro.
„Žmonės dažnai net nesuvokia, kiek laiko įdėta į dekoracijas. Visa komanda puošėme gal daugiau nei savaitę, pusantros, ir tai nebuvo nuo 8 ryto iki 5 vakaro – dažnai dirbdavome nuo 8 ryto iki 11–12 nakties, kad spėtume kuo greičiau viską papuošti. Tikrai labai ilgai dekoravome, bet rezultatas jau matosi – viskas šviečia ir žiba“, – sakė jis.
Toks dekoravimas – brangus malonumas
Toks Kalėdų dvasios įamžinimas kainuoja ne tik daug laiko, bet ir lėšų. Rokas atskleidė, kad už dekoracijas sumokėjo tūkstantinę sumą.
„Dekoracijos yra labai brangios. Finansiškai tai man nėra naudinga – galėčiau pasistatyti kelias eglutes ir to tikrai užtektų. Nereikia daryti tokio grandiozinio dalyko, kaip darau aš, nes kaštai tikrai beprotiškai dideli. Bet kadangi esu tikras Kalėdų fanatikas, man reikia, kad viskas būtų gražu, jauku ir išdekoruota. Realiai nežinau, kiek tiksliai pinigų į tai įdėta, bet manau, kad bent 10 tūkst. eurų tikrai.
Bet svarbiausia ne tai. Svarbiausia, kad kiekvienas galėtų nors mažai pasipuošti ir įsivaizduoti, kaip gražu visur aplinkui ir kaip sklinda šventinė nuotaika“, – teigė R. Galvonas.
