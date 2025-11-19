Gerumas Kalėdų nelaukia – „Iki“ pirkėjai vien per mėnesį skurstantiems paaukojo beveik 3 tonas maisto

Aukoja to, ko reikia labiausiai
Specialios „Maisto banko“ dėžės, pastatytos 50 didžiausių tinklo parduotuvių visoje šalyje, iš viso sulaukė daugiau kaip 5,5 tūkst. prekių, kurias „Maisto bankas“ jau išdalino labiausiai stokojantiems. Pasak Nijolės Kvietkauskaitės, „IKI Lietuva“ generalinės direktorės, tai rodo – žmonės mielai padeda ne tik per tradicines maisto aukojimo akcijas, bet ir kasdien, kai tai daryti patogu ir paprasta.
„Esame be galo dėkingi kiekvienam prisidedančiam – aukojimo dėžės pildosi nuolat, o kartu pildosi ir tų žmonių, kurių kasdienybėje dažnai trūksta elementarių dalykų, lentynos. Dar kartą įsitikinome, kad su pirkėjais dalijamės tuo pačiu požiūriu – gerumas neturi sezono. Esame ne tik seniausias, bet ir iki šiol didžiausias „Maisto banko“ rėmėjas maistu, ir džiugu matyti, kad prie šios misijos aktyviai prisijungia mūsų pirkėjai. Jų įsitraukimas stiprina ir fondą, ir visą mūsų bendruomenę, kurioje rūpestis vieni kitais yra natūrali kasdienybės dalis“, – sako N. Kvietkauskaitė.
Gyventojai atsiliepė į prašymą „Iki“ parduotuvėse aukoti būtiniausių prekių ir pirmąjį mėnesį dominavo ilgo galiojimo produktai – aliejus, įvairūs konservai, kruopos, makaronai, miltai, ryžiai, taip pat kita kasdienybėje būtina produkcija, tokia kaip arbata, sultiniai. Tai maistas, kuris sudaro didžiausią paramos krepšelio dalį ir užtikrina, kad stokojantys žmonės turėtų stabilų, maistingą pagrindą kasdieniams patiekalams.
„Iki“ – paramos maistu flagmanas šalyje
Šie gyventojų paaukoti produktai papildo „Iki“ tinklo nuolat „Maisto bankui“ savarankiškai perduodamus maisto kiekius. Kasdien daugybė „Iki“ darbuotojų atrenka produktus, kad šie pasiektų sunkiau besiverčiančių žmonių stalus. Vien praėjusiais metais taip perduoda produktų už 3,1 mln. eurų, sako Indrė Beinoravičienė, „Iki“ tvarumo projektų vadovė.
„Naujos nuolatinės aukojimui skirtos dėžės yra dar viena iš tinkle daugėjančių pagalbos formų – būdami socialiai atsakinga įmone, plečiame gyventojams padedančias iniciatyvas. Svarbu, kad pagalba būtų patogi ir prieinama – tada net ir mažos kiekvieno mūsų pastangos tampa milžiniška pagalba kitiems“, – sako I. Beinoravičienė.
Tie, kurie nesikreipia pagalbos į organizacijas, „Iki“ parduotuvėse gali naudotis didelėmis nuolaidomis vis dar kokybiškiems produktams su pasibaigusiu „geriausias iki“ terminu. Taip pat tinklas kviečia dėl pagalbos maistu kreiptis mažesnes, regionines skurstančius žmones maitinančias organizacijas, labdaros fondus ar vaikus globojančias šeimynas. Net ūkininkai gali į „Iki“ kreiptis dėl nemokamo pašaro gyvūnams.
„Bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis galime pasirūpinti, kad maistas būtų panaudojamas kuo prasmingiau. Partnerystė su „Maisto banku“ yra ypač reikšminga – ji leidžia pasiekti didžiausią skurstančių žmonių ratą ir užtikrinti, kad pagalba juos pasiektų sklandžiai bei tikslingai“, – sako I. Beinoravičienė.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.