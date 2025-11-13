 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Paaiškėjo tikroji kultūrizmo čempionės mirties priežastis: „Ji mus paliko per anksti“

2025-11-13 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 16:55

Kultūrizmo čempionė Hayley McNeff, 37 metų, mirė rugpjūčio 8 d. iš Masačusetso, JAV, palikdama draugus, šeimą ir gerbėjus šoko būsenos. Jos mirtis buvo pripažinta „netikėta“, tačiau praėjus kiek laiko, paaiškėjo tikroji priežastis.

Vėliau nustatyta, kad mirtį sukėlė ūmus apsinuodijimas dėl vartotų narkotinių medžiagų, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prakalbo tėvas

Kalbėdamas su „PEOPLE“, Hayley tėvas Dave apibūdino ją kaip „šviesos spindulį“ ir sakė: „Ji turėjo begalinę energiją ir buvo labai ryžtinga siekti visko, ką nuspręsdavo padaryti.“

Jis pridūrė: „Ji nusitaikė į kūno kultūrą ir fitnesą ir pasiekė aukščiausią sėkmę, kokią galėjo pasiūlyti šis sektorius. Ji mus mylėjo, o mes labai mylime Hayley, mes jos be galo pasiilgstame.“

Anksčiau jos mirtis buvo apibūdinta kaip „netikėta, bet ramiai įvykusi“.

H. McNeff visą gyvenimą buvo sportininkė ir išbandė daugybę sporto šakų, įskaitant jojimą, šuolį nuo platformos ir slidinėjimą, prieš užkariavusi kultūrizmo sceną 2000-aisiais. Ji laimėjo valstijos čempionatus Merilende ir Delavere, tačiau labiausiai tapo žinoma dėl pasirodymo 2005 m. dokumentiniame filme „Raising the Bar“, kuriame nagrinėjama konkurencinio kultūrizmo pasaulis.

Po pasitraukimo iš sporto H. McNeff siekė magistrantūros laipsnio psichologijoje. Jos nekrologe rašoma, kad ją prisimins dėl „greitos išminties“ ir „nuolatinio humoro jausmo“.

Nekrologe taip pat pabrėžiama: „Ji turėjo dovaną priversti aplinkinius juoktis ir jaustis laukiamiems. Jos energija ir ryžtas buvo nuolatiniai jos gyvenime, ir ji visada pasiekdavo tai, ką nuspręsdavo įgyvendinti. Ji brangino draugystes ir puoselėjo stiprius, ilgalaikius ryšius su tais, kurie ją geriausiai pažinojo. Hayley bus giliai ilgam prisimenama savo tėvų, brolių ir seserų, platesnės šeimos ir draugų.“

Nuo jos mirties sulaukta daugybės pagarbos atsiliepimų. 

Kultūrizmo kolega Dave Palumbo parašė „Instagram“: „Liūdna girdėti apie buvusios moterų kultūristės mirtį. Ji mus paliko per anksti. Ji buvo gera siela, labai protinga ir turėjo milžinišką potencialą kaip kultūristė.“

 

