  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Per riaušes Ekvadoro kalėjime žuvo 31 kalinys, daugelis užduso

2025-11-10 08:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 08:39

Pareigūnai pranešė, kad sekmadienį Ekvadoro kalėjime buvo rasti negyvi mažiausiai 27 kaliniai. Per ginkluotas riaušes rytą žuvo keturi kiti ir dešimtys buvo sužeisti. 

Pareigūnai pranešė, kad sekmadienį Ekvadoro kalėjime buvo rasti negyvi mažiausiai 27 kaliniai. Per ginkluotas riaušes rytą žuvo keturi kiti ir dešimtys buvo sužeisti. 

0

Kalėjimo valdžia teigė, kad 27 asmenys, rasti negyvi Mačalos kalėjime El Oro provincijoje, užduso. Pareigūnai sakė, kad vis dar stengiasi išsiaiškinti faktus, kalėjime dirbo teismo medicinos darbuotojai.

Sekmadienis Mačalos kalėjime buvo dar viena neramumų diena Pietų Amerikos šalies kalėjimuose. Ekvadoro kalėjimai tapo konkuruojančių narkotikų kontrabandos gaujų veiklos centrais. Per kovas tarp grupuočių, besivaržančių dėl pelningos nelegalios prekybos, žuvo daugiau nei 500 kalinių. 

Smurtas Mačalos, Ekvadoro pietvakarinio miesto, kalėjime pratrūko rytą, gyventojai girdėjo šūvius, sprogimus ir pagalbos šauksmus už kalėjimo sienų. 

Ekvadoro kalėjimų administracija paskelbė pranešimą, kad žuvo keturi žmonės, 33 kaliniai ir vienas policijos pareigūnas buvo sužeisti. Į kalėjimą buvo pasiųstos elitinės policijos komandos ir po riaušių atgavo kontrolę. Tačiau pranešime nenurodyta žuvusiųjų tapatybė ir nepatvirtinta, jog tai buvo dar vienas gaujų tarpusavio kovų atvejis. 

Manoma, kad smurtas susijęs su planais perkelti kai kuriuos kalinius į naują griežčiausio saugumo kalėjimą, prezidento Danielio Noboa vyriausybės pastatytą kitoje provincijoje.

Rugsėjo pabaigoje per dar vieną ginkluotą susirėmimą Mačalos kalėjime žuvo 13 kalinių ir vienas kalėjimo pareigūnas.

