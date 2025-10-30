Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupi tragedija Vilniaus rajone: aptikti sutuoktinių kūnai

2025-10-30 11:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 11:42

Vilniaus rajone, Nemėžio kaime, ketvirtadienio rytą aptikti sutuoktinių kūnai.

Tragedija Nemėžyje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
5

Vilniaus rajone, Nemėžio kaime, ketvirtadienio rytą aptikti sutuoktinių kūnai.

1

Apie nelaimę pranešta apie 10 val. ryte – juos Baltarusių gatvėje esančiame name rado mirusio vyro (1965 gim.) brolis.

Tragedija Nemėžyje
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tragedija Nemėžyje

Akivaizdžių smurto žymių neaptikta. Pirminiais duomenimis, sutuoktiniai nevengdavo alkoholio.

Įvykį tiria policija.

 

