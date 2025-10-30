Kraupi tragedija Vilniaus rajone: aptikti sutuoktinių kūnai

Apie nelaimę pranešta apie 10 val. ryte – juos Baltarusių gatvėje esančiame name rado mirusio vyro (1965 gim.) brolis.
Akivaizdžių smurto žymių neaptikta. Pirminiais duomenimis, sutuoktiniai nevengdavo alkoholio.
Įvykį tiria policija.
